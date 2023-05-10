Подтверждена совместимость продуктов Space и «Киберпротект»

В ходе серии тестовых испытаний подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы резервного копирования «Кибер бэкап» по схеме без использования агентов в гостевых виртуальных машинах. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект», разработчика системы «Кибер бэкап».

Благодаря новой схеме интеграции «Кибер бэкап» может обеспечить для SpaceVM полноценную защиту пользовательских данных и образов виртуальных машин. Безагентная технология взаимодействия позволяет системе «Кибер бэкап» производить резервное копирование всех элементов частного облака на уровне ядра системы и гарантировать максимально быстрое восстановление любых сервисов или данных в случае сбоя.

Совместное использование «Кибер бэкап» и SpaceVM открывает возможности для бесшовного импортозамещения и позволяет российским компаниям получить ИТ-решение мирового уровня с гарантией и поддержкой от российских производителей. На сегодняшний день продукты обеих компаний входят в единый реестр российского ПО Минцифры России.

«Технологический стек российских производителей достаточен, чтобы удовлетворить потребности большинства заказчиков. Гораздо важнее экосистемный вопрос: выстраивание вокруг продуктов качественного сервиса. Сейчас как никогда важно предложить заказчикам именно грамотную технологическую связку продуктов – им нужна не просто виртуализация, но и резервное копирование, а также средства защиты и т.д. Для нас, как разработчика, очень ценно, что мы можем совместно с нашим партнером компанией «Киберпротект» развивать свои усилия в данном направлении», – сказал заместитель генерального директора «Даком М» Денис Агеев.

«Сегодня большинство компаний и организаций используют серверную виртуализацию в своей ИТ-инфраструктуре. Отказоустойчивость такой инфраструктуры, обеспечение защиты от потери данных, возможность восстановления ИТ-систем любой сложности – те задачи, которые мы решаем вместе с нашими технологическими партнерами, – сказал Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологической совместимости компании «Киберпротект». – Подтвержденная совместимость SpaceVM и «Кибер бэкап» – еще один полноценный элемент экосистемы российского ПО, который дает нашим общим заказчикам свободу в развитии архитектуры ИТ-систем с использованием отечественных решений».

Облачная платформа SpaceVM – инструмент серверной виртуализации для управления ИТ-инфраструктурой. Представляет собой платформу для развертывания частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. SpaceVM позволяет перенести в облако не только веб-сайты, порталы и бизнес-приложения, но и обеспечивает работу телекоммуникационных сервисов, виртуальных маршрутизаторов, межсетевых экранов, почтовых и прокси-серверов.

«Кибер бэкап» – система резервного копирования, обеспечивает резервное копирование и восстановление ИТ-систем любой сложности. «Кибер бэкап» защищает физические и виртуальные среды, а также приложения. Сюда входят российские платформы, платформы зарубежных производителей, а также свободно распространяемые платформы. «Кибер бэкап» входит в Единый реестр российских программ Минцифры России, имеет версию, сертифицированную ФСТЭК.