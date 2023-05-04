«Улей» внедрил контроль B2B2C-сделок для «Север авто»

Интегратор «Улей» завершил проект по разработке функциональности в CRM для контроля сделок B2B2C в «Север авто». Система на базе «Битрикс24» структурировала внутреннюю информацию и ускорила обработку входящих запросов.

«Север авто» — российский поставщик автомобильных шин и колёсных. Специфика работы компании предполагает взаимоотношения как с партнёрами, так и с конечными покупателями. Инструмент «Улья» позволил контролировать рынок продаж во всех направлениях.

Ранее компания использовала штатную CRM «Битрикс24» для регистрации нового партнёра в кабинете услуг: партнёр попадал в кабинет услуг по ссылке, размещённой на сайте компании; регистрировал свою компанию и торгово-сервисный центр (ТСЦ); подключал опции; после регистрации попадал в «Битрикс24».

Эта версия не учитывала наличие нескольких юридических организаций в одном сервисном центре. В готовом решении реализована чёткая иерархия юрлиц и привязка сделок к контрактам, компаниям и ТСЦ. В рамках работы с «Ульем» системы для клиентского учёта интегрировали с «Битрикс24» через сервис обмена данными.

В целом дополнительная функциональность автоматизировала более 10 бизнес-процессов. Новое поле «Автомобиль» в карточке лида отображает привязку машины к конкретному контракту — менеджеры предлагают услуги, опираясь на информацию о транспортном средстве.

Благодаря полю «Опции сообщества» в карточке компании упрощается поиск в CRM нужного партнёра под конкретную услугу.

В дальнейшем «Север авто» планирует интегрироваться с системой «Парус» для прозрачных взаиморасчетов с клиентами, развивать CRM-систему и продуктовую аналитику.