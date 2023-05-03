ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал казначейство для российского филиала фармацевтической компании Dr. Theiss

Компания «Др. Тайсс натурварен рус» занимается оптовой торговлей препаратами, парафармацевтикой, стоматологической продукцией в фармацевтическом канале и на рынке FMCG бытовой химии и парфюмерии по всей России. Предприятию не хватало удобных инструментов для работы с денежными потоками и бюджетированием.

Внедрение связки из программ «1С:Бухгалтерия 8 проф» и встраиваемого модуля «БИТ.финанс» позволило сократить усилия, тратящиеся на работу с денежными средствами, и в то же время качественно усилить финансовое планирование и контроль. Об этом CNews сообщили представители «Первый бит».

Например, теперь система сама понимает, к кому нужно направить на согласование ту или иную заявку на расходование. При этом учитываются конкретные статьи расходов, сумма заявки и не превышаются ли лимиты.

После утверждения все заявки попадают в специальный реестр, платежные документы по ним тоже формируются автоматически.

Бюджет по движению денежных средств можно посмотреть в разрезе статей оборотов, сценариев, центров финансовой ответственности и других аналитик. Формируется он автоматически, по нажатию клавиши.

Внедрение «БИТ.финанса» помогает российскому представительству «Др. Тайс» распоряжаться собственными средствами. Усилен контроль, добавлены гибкие аналитические отчеты, автоматизирована работа с заявками и сбор оперативных данных для нужд управления.

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Dr. Theiss Naturwaren GmbH – компания, основным бизнесом которой является производство и разработка широкого спектра продуктов в фармацевтической и косметической отраслях. Выпускает продукцию под торговыми марками Lacalut, «Долгит», Dr. Theiss, MediPharmaСosmetics. Команда «Др. Тайсс натурварен рус» насчитывает более 140 сотрудников.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.