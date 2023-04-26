Gagar>n обновляет линейку серверов

Отечественный разработчик и производитель Gagar>n представил новое поколение серверов. Линейка «Gagar>n Оракул Gen2.0» характеризуется более высокой производительностью, а также богатыми возможностями по расширению в части оперативной памяти, дисковой подсистемы и слотов ввода-вывода. Сервер может применяться для решения широкого круга задач, в том числе в Enterprise-сегменте, который традиционно предъявляет высокие требования к производительности, надежности, масштабируемости и эффективности серверной инфраструктуры.

Серверы «Gagar>n Оракул» созданы компанией Gagar>n в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (ОСP). В новом поколении серверов используются процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения, которые отличаются более высоким уровнем производительности по сравнению с предшественниками.

«Gagar>n Оракул Gen2.0» содержат в полтора раза больше ядер, чем предыдущее поколение серверов — до 80 ядер на каждый сервер. Существенно вырос поддерживаемый объем оперативной памяти — сервер оснащен 32 слотами для модулей DIMM с возможностью установки до 8 ТБ на один сервер. В каждом сервере может быть установлено до 8 накопителей SSD/NVMe, плюс 4 NVMe в дополнительной корзине, а также 2 устройства M.2, например, для загрузки операционной системы. Кроме того, увеличилось число PCIe слотов, что дает возможность установить большее число адаптеров для подключения к устройствам ввода-вывода.

Благодаря всему этому серверы «Gagar>n Оракул Gen2.0» выдерживают самые высокие нагрузки и оптимально подходят для решения задач, связанных с работой систем и приложений с большим количеством пользователей, большими объемами обрабатываемых данных, а также сложными расчетами и вычислениями.

Сервер выполнен в модульном форм-факторе, предусматривающем установку 2 серверов в шасси высотой 2OU, и рассчитан на установку в монтажном шкафу стандарта OCP v2.0 с консолидированной шиной питания 12В. Это позволяет обеспечить энергоэффективность, легкость в обслуживании и масштабируемость серверных инфраструктур. Монтажные шкафы и централизованные полки питания также разработаны и производятся компанией Gagar>n.

«Мы за долгосрочное партнерство с клиентами. Поэтому следим за трендами на рынке и постоянно актуализируем линейку оборудования, чтобы соответствовать стандартам даже самых требовательных заказчиков. Мы гордимся тем, что самостоятельно разрабатываем самое современное серверное оборудование и встроенное программное обеспечение, которое позволяет решать сложные задачи», — сказал Юрий Ярков, директор по продуктам Gagar>n.

Компания планирует принимать предварительные заказы на серверы «Gagar>n Оракул Gen2.0» в мае 2023 г.