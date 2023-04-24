ГК 1520 цифровизировала управление движением на МЦД-4 в районе Савеловского вокзала

ГК 1520 установила российскую цифровую автоматику на станции Москва-Бутырская. Управлять движением поездов МЦД-4 в районе Савеловского вокзала будет система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Внедрение МПЦ-ЭЛ позволит дистанционно управлять стрелками, светофорами, переездами, регулировать график. Оборудование на самодиагностике – контролирует все параметры и сразу сообщает о любом отклонении. Информационную безопасность обеспечивает встроенная система киберзащиты.

В перспективе весь четвертый диаметр ГК 1520 оснастит собственными микропроцессорными системами – разработки и производства Дивизиона ЖАТ. Цифровизация повысит пропускную способность и безопасность движения.

Бутырская – уже шестой объект будущего МЦД-4, где ввели цифровое управление движением. Ранее микропроцессорное оборудование Дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили на станциях Очаково, Внуково, Крекшино, Толстопальцево, Москва-Сортировочная-Киевская.

МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы. Время в пути для жителей Москвы и Подмосковья сократится до 40%.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.