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Сервис частного облака: Sitronics Group расширяет сценарии использования виртуализации

Sitronics Group представила три варианта развертывания виртуализации для повышения гибкости и адаптивности ИТ-инфраструктуры предприятий под задачи бизнеса. Речь идет о собственной платформе корпоративного класса. В феврале 2023 г. платформа виртуализации Sitronics была внесена в реестр отечественного ПО, а также успешно протестирована на совместимость с серверами российского производства. Это позволило расширить продуктовое предложение для решения задач разделения ресурсов между физическими серверами и виртуальными машинами.

«Мы провели исследование и получили подтверждение тому, что рынок сформировал устойчивый спрос на инфраструктуру как сервис. Все больше компаний меняют подход к бюджетированию на создание собственного ИТ-ландшафта, снижая CAPEX-затраты. Для таких заказчиков Sitronics Group готов предложить частное облако, которое получило название «Капсула Sitronics»», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева.

Sitronics Group готова развернуть платформу виртуализации в рамках предложения «Капсула Sitronics» на собственном оборудовании, которое в процессе использования возможно выкупить. Решение по подписке включает обслуживание, техподдержку и администрирование серверного оборудования и ПО.

Второй сценарий развертывания платформы виртуализации – «Sitronics бокс». ПО разворачивается на любых серверах архитектуры x86 с подтвержденной совместимостью по модели CAPEX.

Оба сценария также позволяют включить наложенные средства информационной безопасности для обеспечения безопасной работы в облаке.

Третий сценарий развертывания платформы виртуализации Sitronics Group - приобретение лицензии на ПО с технической поддержкой. Такой формат подразумевает бесплатное обновление программы в рамках релиза и отсутствие ограничений количества виртуальных машин и модульности.

Ранее проводились испытания на совместимость с российским серверным оборудованием Gagar>n. Специалистами тестировалась производительность сетевой подсистемы, процессора и оперативной памяти, проверялись надежность подсистемы электропитания и охлаждения. Корректность функционирования подтверждена отсутствием сообщений об ошибках в журналах платформы управления сервером и отсутствием ошибок и предупреждений в работе платформы виртуализации. В результате успешных испытаний было принято решение о партнерстве ИТ-компаний.

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