Компания-разработчик «Новософт развитие» расширила функционал версии программного продукта АСОМИ для «Северсталь»

«Северсталь» и ИТ-компания «Новософт» заключили договор о сотрудничестве в 2019 г. Компания разработала версию программного обеспечения автоматизации метрологического учета АСОМИ для ПАО «Северсталь» под требования и бизнес-процессы заказчика. В рамках договоренности на первом этапе была осуществлена установка, ввод в эксплуатацию и корректировка работы программы в тестовый период функционирования в соответствии с характеристиками технологий заказчика. После внесения изменений проведены тренинги и обучение специалистов горно-металлургической компании по проведению различных операций в системе. В завершении проведен импорт данных, которые генерировались в процессе работы подразделений «Северсталь» до внедрения АСОМИ. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт»

Специалисты «Новософта» постоянно совершенствуют и расширяют инструментарий программного обеспечения по автоматизации работы служб метрологии под нужды компаний-заказчиков. Версия АСОМИ для «Северсталь» по запросу заказчика была оснащена функционалом по предоставлению и выгрузке отчетности во ФГИС «АРШИН». Кроме того, в программном обеспечении от «Новософт» появилась возможность развести доступ для подготовки информации для выгрузки в государственную систему средств измерений с учетом ролей исполнителей. Дополнительно заведен справочник по типам средств измерений в соответствии с действующим российским государственным реестром СИ. Увеличен перечень характеристик деятельности метрологов, необходимых для занесения в систему АСОМИ, и параметров измерительного оборудования. В результате изменений на предприятиях «Северсталь» обеспечена возможность автоматической комплектации с выгрузкой в систему «АРШИН».

АСОМИ – программа компании «Новософт» по управлению и автоматизации процессов в области метрологии. Целями внедрения АСОМИ являются обеспечение прогнозирования и учета различных операций в работе метрологических служб. ПО подходит службам метрологии предприятий, организаций и учреждений при наличии оборудования в количестве от десятка до нескольких тысяч приборов учета и средств измерений. АСОМИ входит в российский реестр программного обеспечения и не имеет санкционных рисков. Она успешно интегрируется с различными решениями по управлению и автоматизации на предприятиях, включая программное обеспечение иностранных вендоров, например, ERP SAP. Предусмотрена интеграция с модулями BPMS, ECM и SCADA.