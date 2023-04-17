«Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов

«Ланит» и «API Контур.Фокуса» разработали совместное решение для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый реестр бизнес-партнеров с сохранением всей истории взаимодействия.

Автоматизация упрощает работу юристов, финансового отдела, службы безопасности и других специалистов, задействованных в проверке контрагентов. Благодаря данным «API Контур.Фокуса» сотрудники могут оперативно проверять клиентов и поставщиков, минуя долгий поиск информации по открытым источникам. Автоматическая загрузка данных и занесение всех документов в единый реестр бизнес-партнеров минимизируют ошибки, вызванные человеческим фактором.

Модульная платформа Lanit Document Management позволяет настроить бизнес-процессы в соответствии с требованиями компании и регламентом проверки разными специалистами. Канбан-доски, виджеты и раздел сообщений помогают держать под контролем все текущие задачи отдела или конкретного специалиста. Настройка оповещений упрощает отслеживание изменений у контрагентов — при обнаружении рисковых факторов система автоматически рассылает уведомления всем ответственным сотрудникам.

Егор Кирнос, руководитель договорного отдела юридического департамента «Ланит», сказал: «В проверке контрагентов мы прошли несколько этапов развития. Изначально контрагенты проверялись вручную, через разные публичные источники. Сейчас мы пользуемся решением «LDM.Управление контрагентами» с интегрированным «API Контур.Фокуса» и автоматически проводим мониторинг неблагонадежных контрагентов. Решение позволило выйти на новый уровень проверки — оценка благонадежности контрагентов сократилась до нескольких секунд. Это позволило освободить от рутинной работы специалистов, повысить качество проверки и значительно снизить риски для компании».

Елена Катаева, руководитель проекта «API Контур.Фокуса», сказала: «Помимо значительной экономии времени, автоматизация повышает качество проверок за счет большого количества анализируемых параметров. Сохранение истории взаимодействия помогает не только быстро оценить риски по компании, но и отследить ключевые показатели в динамике, чтобы вовремя изменить тактику сотрудничества. Всё это делает процедуру проверки контрагентов максимально прозрачной, а управление рисками — системным и эффективным».