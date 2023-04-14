КЭДО для устойчивого развития: ИТ-компания ««Циан»» перевела в онлайн кадровый документооборот от VK

«Циан» — компания, создающая онлайн-продукты на рынке недвижимости России, — совместно с партнером VK HR Tek реализовала переход на электронный документооборот для сотрудников. Это позволит ускорить и облегчить процессы в бэк-офисе компании, повысить уровень сервиса для команды ««Циан»», а также сделать работу с документами более технологичной и экологичной, что является одним из ключевых принципов компании. Об этом CNews сообщили представители VK.

КЭДО от VK HR Tek — это сервис, который позволяет «Циан» независимо от геолокации в два клика подписать типовые договоры, дополнительные соглашения, заявления на отпуск и другие регулярные документы, в том числе оформить сотрудника на работу или сменить для него банк зарплатного проекта.

Переход на КЭДО не только сделал удобнее подписание и оформление документов, но и стал для «Циан» шагом в реализации стратегии устойчивого развития. Электронный документооборот позволит ИТ-компании сэкономить более 225 тыс. листов бумаги в год. Это эквивалентно сохранению 20 деревьев. По итогам внутреннего исследования «Циан», для 30% респондентов важно соучастие в социальных и экологических инициативах компании: таким образом, использование решения от VK HR Tek способствует повышению их лояльности.

«Зрелые, удобные, высокотехнологичные процессы подтверждают, что организация действительно заботится о людяхи улучшает их клиентский опыт. КЭДО как раз решает для нас несколько сервисных задач. При переходе в цифру мы не только значительно сокращаем издержки на печать, логистику и хранение документов, но и даем ребятам возможность иметь доступ к документам в любое время, не волноваться об их потере и местонахождении и за пару кликов запросить любую справку документов с работы. С точки зрения кадровых процессов теперь все наши сотрудники от Сочи до Владивостока находятся в равных условиях, оформляя документы гораздо быстрее и проще. Кроме того, нам действительно приятно осознавать, что мы идем по пути разумного потребления», — отметила Юлия Байдина, HRD «Циан».

«Платформу VK HR Tek могут внедрить как небольшие компании, так и крупный бизнес. Она легко встраивается в ИТ-инфраструктуру и гибко настраивается в соответствии с потребностями заказчика. Мы рады, что помогаем таким крупным компаниям рунета как «Циан» гармонизировать бизнес-процессы и автоматизировать работу бэк-офиса, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности», — сказал Сергей Молчанов, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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Решение VK HR Tek позволяет перевести в электронную форму кадровый документооборот и комплементарные процессы. Оно настраивается в соответствии с потребностями бизнеса и встраивается в его ИТ-инфраструктуру. Специалисты HR-департаментов получают возможность удаленно управлять всеми документами сотрудников, а компания — ускорить процессы в бэк-офисе, а также существенную экономию на бумаге и других расходных материалах для печати, а также на курьерской доставке документов.

«Циан» — компания, создающая интернет-продукты на рынке недвижимости России. Ежемесячно ресурсы «Циан» посещают более 18 млн уникальных пользователей (по данным за 2022 г.), которые хотят купить, продать или арендовать недвижимость, жилую или коммерческую. На «Циан» ежемесячно публикуется 2 млн актуальных объявлений от собственников и агентств недвижимости.