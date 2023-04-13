PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» .

PIX Robotics, российский разработчик ПО в области цифровой трансформации и импортозамещения, представляет новую платформу для организации процессного управления PIX Process Management («PIX Процессы»). Первый модуль PIX Process Studio («Процессная студия») для проектирования и визуализации бизнес-процессов организации был создан на основе практик лидеров российского Enterprise-рынка. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

В единую платформу для организации процессного управления «PIX Процессы» входят три модуля: Process Studio («Процессная студия») для оцифровки бизнес-процессов, Task Mining («Монитор задач») для описания процессов на основе действий пользователей и Process Mining («Аналитик процессов») для анализа сквозных процессов организации. Модуль PIX Process Studio уже доступен для коммерческого использования, PIX Task Mining проходит закрытое тестирование, а релиз PIX Process Mining состоится в III квартале 2023 г.

PIX Process Studio — это no-code платформа, которая позволяет бизнес-пользователям без технической подготовки быстрее и эффективнее визуализировать и управлять процессами организации. На доске-канвасе пользователь может отрисовывать процессы, видеть иерархическую структуру компании в разделе «Дерево процессов», загружать и создавать простые и сложные справочники со всеми возможными атрибутами бизнес-процессов: время, стоимость, ответственный и пр.

«Процессная студия» позволяет бизнесу существенно повысить качество визуализации и прозрачность управления, получать целостное представление о бизнес-процессах, вовлеченных в них сотрудниках и инфраструктуре. Также «Процессная студия» помогает интеграторам и проектным командам вывести на новый уровень проекты по внедрению сложных информационных систем (класса ERP, BI, WMS, RPA и др.), при этом снизить сопутствующие риски.

«В “PIX Процессах” мы не только собрали методологию и философию мировых лидеров в области процессного управления, но и провели адаптацию на основании опыта российских компаний. Наша задача — сделать эти инструменты доступными для широкого круга заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности и обеспечении нового уровня управления бизнес-процессами. В “Процессной студии” вы найдете только полезные и действительно используемые функции, работа с которыми понятна и удобна как аналитикам, так и руководителям», — сказал Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

Переход к процессному управлению стал глобальным трендом. Такой подход позволяет компаниям быстро реагировать на постоянные изменения в условиях необходимости повышения операционной эффективности. В этом контексте «PIX Процессы» выступает тем инструментом, который помогает существенно оптимизировать процессы и улучшить как прогнозирование, так и точность принятия решений. К тому же переход к процессной модели повышает управляемость в масштабе всей компании.

***

PIX Robotics — российский разработчик технологичных и инновационных решений для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX BI и PIX PM.

Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково»