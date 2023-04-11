ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Чупа Октябрьской железной дороги в Карелии

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили российскую цифровую автоматику на станции Чупа Октябрьской железной дороги.

Работы — часть программы развития линии Мурманск — Петрозаводск для роста грузопотока к портам северной части Кольского полуострова.

Теперь движением поездов на станции управляет первая отечественная система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. С ее помощью персонал объекта будет регулировать стрелки и светофоры, составлять маршруты поездов, отслеживать состояние оборудования. Цифровая автоматика адаптирована к суровым климатическим условиям региона. В систему встроена киберзащита, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Цифровизация повышает надежность, безопасность и пропускную способность железнодорожных магистралей, а также упрощает техподдержку и обслуживание системы.

Проект обновления станции Чупа разработали в «Ленгипротрансе» (входит в ГК 1520). Помимо внедрения микропроцессорных систем управления, он включает удлинение и электрификацию приемоотправочных путей, строительство поста электрической централизации и пунктов обогрева монтеров пути.