Konica Minolta внедрила платформу FlexiCapture на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара

Для решения бухгалтерских задач на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовал проект по внедрению платформы FlexiCapture. Это позволило предприятию сократить сроки обработки документации от контрагентов.

Ильский НПЗ им. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ») ежегодно перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти. В настоящее время компания модернизирует производство. Это поможет КНГК-ИНПЗ запустить комплекс по производству автобензинов и ароматических углеводородов.

Сотрудники департамента бухгалтерского и налогового учета предприятия ежегодно обрабатывают тысячи финансовых документов от поставщиков. Для сокращения временных затрат на занесение данных в учетную систему из счетов-фактур, универсальных передаточных документов, товарно-транспортных накладных, актов о приемке, платежных поручений и других документов было принято решение внедрить платформу FlexiCapture.

Проект реализовала компания Konica Minolta Business Solutions Russia, ИТ-провайдер и партнер Content AI. На все этапы – от пилотного тестирования до промышленной эксплуатации – ушло менее четырех месяцев.

С системой FlexiCapture на обработку и распознавание одного документа у специалистов КНГК-ИНПЗ уходит не более 10-15 минут. Решение автоматически определяет 10 типов документов (от счета-фактуры до формы справки о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве), извлекает необходимые данные и загружает в «1С», где с ними работают сотрудники департамента бухгалтерского и налогового учета.

Платформа умеет распознавать номер и дату документа, сумму налога, ИНН и другие атрибуты. Данные поступают в структурированном виде, бухгалтерам остается только проверить корректность заполнения и принять решение – согласовать, запросить дополнительную информацию у контрагента или отправить файл в архив. В случае, когда документы распознаны неверно, например, при низком качестве скан-копии, они попадают в отдельную директорию. Специалист может либо отправить их на повторное сканирование, либо прикрепить к карточке вручную.

«Применение FlexiCapture позволило КНГК-ИНПЗ оптимизировать бизнес-процессы, связанные с документооборотом. Решение упростило работу с платежными поручениями, накладными, актами и другими финансовыми документами, увеличило скорость ввода и обработки данных, свело к минимуму влияние человеческого фактора и количество ошибок. Комплексная оцифровка бухгалтерских задач сделала прозрачным взаимодействие с контрагентами. Теперь компания в более оперативные сроки может подготовить пакет документов в контролирующие органы», – отметил Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений компании Konica Minolta.

«КНГК-ИНПЗ активно модернизирует не только производственную линию и технологические объекты, но и все ключевые процессы. Не менее важными для нас являются проекты, призванные ускорить выполнение трудоемких каждодневных задач, к которым относится работа с документами и прикрепление отсканированных документов к соответствующим документам в «1С». С помощью решения FlexiCapture коллеги быстрее справляются с обработкой входящей документации, поэтому могут уделить больше времени другим приоритетным проектам и задачам по развитию внутренних процессов компании», – отметила директор департамента разработки и автоматизации КНГК-ИНПЗ Тамара Видовская.