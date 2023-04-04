«Ланит омни» выпустила мобильное приложение для новой версии low-code-платформы BPMSoft

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила мобильное приложение на iOS и Android для новой версии low-code-платформы BPMSoft. В нем доступна необходимая функциональность для управления бизнес-процессами с мобильных устройств. Теперь можно отслеживать статус задач, вести коммуникации с контрагентами, утверждать контракты, оставаясь на связи вне зависимости от времени и места нахождения.

Мобильное приложение дает пользователям BPMSoft возможности для контроля за процессами и аналитикой. Используя смартфон или планшет, они могут получить всю необходимую для работы информацию из корпоративной системы: контакты, документы, данные аналитических отчетов. Также это удобный способ оперативно реагировать на любые изменения, отслеживать выполнение задач и прогресс по активностям. Кроме того, функциональность позволяет проводить в мобильном приложении согласование и визирование контрактов. Сохранена гибкость настроек, доступная для десктопной версии. Их можно легко адаптировать под персональные требования, добавить или удалить разделы, используя встроенные интеллектуальные и low-code-инструменты.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Динамика современного бизнеса не может быть ограничена рамками офиса. Мобильное приложение BPMSoft – это полнофункциональная корпоративная BPM-система у вас в кармане. Даже без доступа к компьютеру, оно позволит быть в курсе изменений, координировать активности и быстро принимать управленческие решения».