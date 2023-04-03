СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН»

3PL-оператор СТЛ («Системы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН».

В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) обходится дешевле, чем бумажными аналогами, но полноценно оценить экономическую эффективность еще предстоит.

Перед стартом в СТЛ сформировали задачу: требовалось перевести работу с бумажными транспортными накладными в «цифру» с учетом количества перевозок, числа контрагентов и участников процесса, географии региональных доставок. В рамках пилота тестировали разные сценарии: СТЛ выступали в роли грузоотправителя, отправляла грузы на внешнем и внутреннем контурах.

При работе на бумаге транспортную накладную формировали в информационной системе участника процесса перевозки и печатали в четырех экземплярах, каждую копию подписывал водитель при приёмке груза.

С переходом на ЭТрН схема бизнес-процессов упростилась и оптимизировалась. Транспортную накладную формируют в сервисе «Docrobot.ЭТрН» и подписывают квалифицированной электронной подписью. Водитель подтверждает приемку простой электронной подписью, а уполномоченный представитель перевозчика — усиленной квалифицированной электронной подписью.

Актуальный вопрос для участников логистического рынка — проверка цифрового документа сотрудниками ГИБДД или Ространснадзора. В этом сценарии Docrobot предлагает мобильное приложение: оно генерирует динамический QR-код с информацией об электронном документе, который водитель может предъявить при проверке Технология работает, даже если нет интернета: водитель может заранее загрузить QR-коды в память устройства. При этом в QR-коде зашифрована вся необходимая информация для сотрудников ведомств, доступная при сканировании служебным устройством даже без подключения к интернету.

C переходом на ЭПД прогнозируется снижение нагрузки на сотрудников «СТЛ», занимающихся документооборотом, в три-четыре раза. Отдельно в компании отметили экономический эффект: оценить его еще предстоит, но уже сейчас очевидно, что обмен ЭТрН позволяет кратно оптимизировать затраты.

В компании предполагают, что после запуска роуминга — технологии, которая позволяет компаниям, подключенным к разным операторам ИС ЭПД, обмениваться электронными перевозочными документами, — смогут перейти на цифровой формат работы с не менее чем 30% своих партнеров.

Евгений Литвин, руководитель проекта по внедрению ЭТрН, СТЛ, сказал: «Цифровизация открывает для участников рынка новые обширные возможности. Со своей стороны мы видим преимущества электронного формата работы и активно поддерживаем инициативу государства по переходу на ЭПД. Рабочие группы с участием представителей бизнеса, операторов ЭПД и экспертов отрасли – это мощный инструмент,

который помогает совместными усилиями найти максимально эффективное решение и транслировать наши предложения ведомствам. Многие такие инициативы были поддержаны. Пока мы отмечаем низкую заинтересованность участников рынка в цифровизации, однако 2023 г. станет переходным периодом в части подготовки к обязательному использованию электронной транспортной накладной. Предполагаем, что четкие дедлайны повысят вовлеченность отрасли и ускорят темпы цифровизации».

Евгений Шелковников, СЕО Docrobot («Э-ком»), сказал: «С утверждением форматов электронных перевозочных документов и стартом работы ГИС ЭПД у бизнеса сокращаются барьеры в части внедрения электронного документооборота в логистике. Процесс цифровизации запущен, и он дает компаниям ряд преимуществ. Помимо кратного сокращения финансовых затрат на документооборот, участники транспортно-логистической деятельности получают инструмент, способный повысить эффективность и прозрачность грузоперевозок, минимизировать риски и упростить диалог с ведомствами. Мы, как оператор ИС ЭПД, видим свою задачу в том, чтобы предоставить участникам рынка удобную рабочую систему для электронного взаимодействия и помочь безболезненно адаптировать текущие бизнес-процессы к новым цифровым реалиям».

Ольга Федоткина, руководитель рабочей группы ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» по ГИС ЭПД, отметила: «Разработка и внедрение государственной системы электронных перевозочных документов – это ответ на запрос бизнеса. Переход на электронные перевозочные документы позволяет сократить время на взаиморасчеты контрагентов, как минимум, в два раза при среднем сроке оплаты от 15 дней после подписания документов. ГИС ЭПД упростил проверки на дорогах. ГИС ЭПД позволяет обмениваться юридически значимыми данными в электронном виде с контрольно-надзорными органами. Мы рады, что «СТЛ» и Docrobot уже используют систему. Напомню, что на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» совместно с бизнесом и ФОИВами продолжается обсуждение и решение вопросов, связанных с работой, совершенствованием и развитием системы».