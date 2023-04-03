«Первый бит» актуализировал управленческий учет свердловского парка мусоровозов «Спецавтобаза» на базе «Бит.финанс»

Екатеринбургский офис «Реальная автоматизация» международного ИТ-интегратора «Первый бит» перевел ЕМУП «Спецавтобаза» на программы «Бит.финанс/Управленческий учет» и «1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП». Теперь «коммунальщики» могут сдавать регламентированную отчетность вовремя и получать оперативную управленческую информацию в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

ИТ-контур ЕМУП «Спецавтобаза» состоял из устаревших программ «1С». Их было невозможно обновить, и поэтому с каждым годом все больше отчетов и расчетов приходилось собирать вручную. Это требовало значительных трудозатрат и влекло за собой ошибки и неточности.

Для ведения регламентированной отчетности в компании внедрили «1С:Бухгалтерию 3.0 КОРП». Теперь она может сдавать актуальную бухгалтерскую и налоговую отчетность прямо из 1С, не используя внешнее ПО. Пересылка защищенных электронных документов осуществляется при помощи сервиса «1С:ЭДО».

За оперативный учет теперь отвечает «Бит.финанс». Его бесшовно интегрировали с «1С:Бухгалтерией» и «1С:ЗУП», благодаря чему работать можно в едином информационном поле. Раньше организация регулярно обращалась к подрядчикам, чтобы они переносили данные из Excel в «1С» и поддерживали работу систем, но теперь в этом нет необходимости.

Также для нового ПО настроили выгрузку информации во внешние источники. Сейчас эта возможность используется для автоматизированного обмена данными с банками.

Важно было перенести в новые системы все справочники и документы, необходимые для сбора отчетности за разные периоды (в том числе и уже прошедшие). Команда справилась с этой задачей.

Внедрение планировалось с заделом на будущее. На этапе проектирования и разработки в софт заложили архитектурные решения, которые позволят и дальше развивать оперативный контур, расширяя его функциональность. В будущем планируется добавление поддержки «1С:Шины», внедрение «1С:Управление автотранспортом» и 1С:MDM совместно с командой Первого бита.

В результате проекта было автоматизировано 270 рабочих мест. Теперь компания вовремя отправляет отчетность в государственные органы, легко обменивается документами с банками и экономит на поддержке программ. Руководство ЕМУП «Спецавтобаза» принимает решения, основываясь на корректных и актуальных данных о работе компании прямо сейчас.

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ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Восточного административно-производственного объединения Свердловской области, в которое входят город Екатеринбург и 33 муниципальных образования. Ведет свою деятельность с 1892 г.

«Первый бит» — интегратор IT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У Первого бита более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.