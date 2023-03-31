Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM

Treolan (входит в группу «Ланит») стала дистрибьютором программных решений российской модульной платформы Lanit Document Management (LDM). LDM предназначена для организации электронного документооборота и управления цифровым контентом.

Программный продукт предоставляет возможности интеграции с корпоративными системами CRM и ERP, офисными пакетами, почтовым сервисом межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и шлюзом ЮЗЭДО, обеспечивает надежность управления корпоративным контентом (Enterprise Сontent Management, ЕСМ). Платформа LDM имеет удобный, адаптированный под российского пользователя конструктор прикладных решений. Включена в реестр отечественного ПО.

Lanit Document Management — не только технологичная платформа для бизнеса, но и коробочные решения на ней, такие как LDM.Express и «LDM.КЭДО». LDM.Express —полнофункциональная система электронного документооборота с возможностью расширения и последующей самостоятельной настройки. Готовое решение автоматизирует процессы работы с входящими/исходящими письмами, договорами и внутренними документами. «LDM.КЭДО» – система для ведения электронного документооборота. Она содержит предварительно настроенные процессы согласования и подписания различных кадровых документов.

Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказала: «Российская модульная платформа LDM позволяет решить широкий спектр задач в сфере управления электронными документами в компании. Уверена, что данный продукт, созданный на основе многолетней экспертизы «Ланита», будет востребован в организациях из разных отраслей, ориентированных на автоматизацию процессов документооборота».

Ксения Титаренко, менеджер по развитию партнерской сети LDM в «Ланите», сказала: «Развитие сотрудничества с Treolan – важный шаг в работе нашей компании. Благодаря богатому опыту сотрудничества с организациями разного профиля и экспертной поддержки со стороны дистрибьютора, мы уверены, что сможем привлечь новых партнеров в нашу экосистему и расширить свое присутствие на рынке».