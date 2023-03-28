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Сервис DropCat получил обновление для пилотирования электронных путевых листов

Ediweb выпустила обновление своего логистического сервиса DropCat для работы с электронными перевозочными документами и управления процессами при грузоперевозках. В решении анонсированы: возможность пилотного запуска проектов с электронными путевыми листами, функции отслеживание грузовых авто от погрузки до выгрузки, электронное хранилище для транспортных накладных, сценарии переадресовки.

Ediweb является одним из аккредитованных при Минтрансе РФ операторов ГИС ЭПД, что позволяет перевозчикам, отправителям и получателям грузов передавать через сервис DropCat необходимые документы в электронном виде.

Ediweb ведёт активную работу по реализации электронного путевого листа в логистическом сервисе DropCat (dropcat.ru) и планирует принять участие в пилоте в апреле этого года. Пользователи, присоединившиеся к сервису, получат возможность присоединиться к пилоту, чтобы опробовать все процессы, связанные с выпуском и проверкой путевых листов в безбумажном виде.

В DropCat добавлена возможность мониторинга движения автотранспорта, приближенного к реальному времени. Теперь транспортные компании могут отслеживать перемещение грузового авто от точки погрузки к точке выгрузки на карте. Статусы движения наглядно отображаются на шкале, что удобнее, чем ориентироваться лишь на изменение статусов электронных транспортных накладных. Активные статусы выделяются цветом, а точки погрузки и выгрузки можно увидеть на карте. Дополнительно фиксируется дата и время изменения статуса. Пользователь может анализировать, сколько времени занимает каждый этап грузоперевозки.

Улучшен процесс оформления электронной транспортной накладной, включающей сценарий переадресовки. Теперь грузоотправитель или грузополучатель может оформить уведомление о переадресовке для перевозчика. В логистическом сервисе DropCat появилась опция создания файла обмена ЭТрН с переадресовкой. Так процесс перевозки становится прозрачным и безопасным для всех участников.

Теперь можно заранее выдавать уникальные идентификаторы (УИД) для электронных транспортных накладных грузоотправителям, чтобы ускорить процесс оформления документов.

Каждая ЭТрН должна быть зарегистрирована в ГИС ЭПД. Фактом такой регистрации является присвоение документу уникального идентификатора. С его помощью система понимает, что каждый титул принадлежит к конкретной транспортной накладной.

Оператор может заранее получить пул уникальных идентификаторов и передать их необходимое количество пользователям для самостоятельного присвоения титулу грузоотправителя. DropCat может выдавать УИД пользователям, которые работают по интеграции. Если пользователь использует веб-интерфейс, то УИД для титула грузоотправителя сервис присвоит автоматически.

Реализована возможность хранения перевозочных документов. Теперь пользователь может переместить накладные по завершённым перевозкам в архив — достаточно смахнуть нужную накладную вправо. Основная лента станет свободнее, и в ней будут отображаться только ЭТрН по текущим перевозкам.

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