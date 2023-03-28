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GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050

Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотдача — до 215 лм/Вт.

Модель с 10 кристаллами по сравнению со стандартными 8-чиповыми светодиодами GS LED типоразмера 5050 обеспечивает снижение общей потребляемой электрической мощности. Новое исполнение отличается увеличенной энергоэффективностью — это особенно заметно в теплых диапазонах цветовых температур. Улучшенная модель светодиодов GS LED доступна в различных вариациях цветовых температур — от 2700 К до 6500 К и индексах цветопередачи CRI 70, CRI 80.

Благодаря такому же посадочному месту, что и у стандартных светодиодов GS LED типоразмера 5050, новая модификация взаимозаменяема с ними, и ее легко можно применять в широкой линейке светильников.

«Данное решение мы разрабатывали для уличных светильников, промышленного и уличного освещения, где крайне важно соблюдать нормируемые условия освещенности», — сказал руководитель отдела продаж GS LED Кирилл Четверин.

Светодиоды соответствуют стандартам уличного освещения как по энергоэффективности, так и по качеству света.

Светодиоды GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе предприятий кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области. Здесь выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским: производство корпуса и корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний. Используя компоненты GS LED, производители могут выпускать светильники, соответствующие требованиям законодательства в части происхождения российской продукции. Мощности GS Group позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции.

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