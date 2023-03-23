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В «Шереметьево хэндлинг» запустили единую систему управления предприятием

Российский ИТ-холдинг «Т1» и оператор наземного обслуживания Международного аэропорта Шереметьево «Шереметьево хэндлинг» менее чем за год создали и запустили в эксплуатацию единую автоматизированную систему управления предприятием на базе отечественного продукта «1С:ERP. Управление холдингом». Внедрение решения в периметр «Шереметьево хэндлинг» позволит повысить эффективность бизнес-процессов и существенно оптимизировать ИТ-инфраструктуру предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Система управления предприятием ERP (Enterprise Resource Planning) объединяет на базе единой платформы ключевые производственные и административные процессы. Это обеспечивает возможность оптимального планирования и контроля исполнения операций в реальном режиме, а также сокращает время на принятие управленческих решений.

До старта проекта ИТ-ландшафт «Шереметьево хэндлинг» состоял из продуктов различных вендоров: SAP, «1C», IBM. По результатам анализа рынка специалисты сделали выбор в пользу продуктов на базе «1С:Предприятие». В феврале 2022 г. совместная команда приступила к проекту. В конце 2022 г. она завершила разработку и внедрила решение для автоматизации следующих функциональных блоков: финансовый учет, казначейство, ЗУП (зарплата и управление персоналом), документооборот, техническое обслуживание и ремонты, управление автотранспортом. Архитектура решения для «Шереметьево хэндлинг» построена на базе «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:ЗУП КОРП», УАТ и ТОиР.

Сегодня система успешно эксплуатируется, а команда группы «Т1» ведет ее поддержку и развивает новую функциональность. В перспективе количество пользователей системы может превышать 1000 человек.

«Одна из стратегических целей «Т1» заключается в создании отраслевого продукта для авиатранспортной отрасли. Актуальность и спрос на импортозамещение привели к увеличению штата команды «1С» до более чем 350 человек. Кроме того, у нас сформировался отдельный Центр компетенции по авиаперевозчикам, включающий в себя опытных специалистов, ранее выполняющих проекты в этой отрасли. Решение для «Шереметьево хэндлинг», разработанное за короткий срок, позволило выполнить безопасный и быстрый переход на новое ПО, соответствующее изменяющимся потребностям бизнеса», — сказал Алексей Стоянов, руководитель ЦК «1С» группы «Т1».

«Это первый проект по внедрению единой системы на базе «1С» в группе «Шереметьево», поэтому он стратегически важен. Для «Шереметьево хэндлинг» это важный шаг в развитии и автоматизации бизнес-процессов, повышении прозрачности учета и качества бизнес-информации», — сказала Мария Глазырина, заместитель генерального директора по экономике, финансам и коммерческой деятельности, CFO «Шереметьево хэндлинг».

«С технической и экономической точек зрения решение для нас оптимально. Мы рассчитываем существенно сократить дальнейшие затраты на поддержку единой системы, а также время на разработку дополнительной функциональности для внутреннего заказчика», — отметил Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям, CIO «Шереметьево хэндлинг».

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Группа «Т1» — многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате — 15 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

ООО «Шереметьево хэндлинг» – дочернее предприятие АО «МАШ», входящее в группу компаний МАШ, компанией, специализирующейся на предоставлении полного спектра услуг по наземному обслуживанию.

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