CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными

CleverData и «Ланит омни» (входят в группу «Ланит») провели интеграцию собственных продуктов — системы для управления клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления программами лояльности RightWay. Расширение функциональности решений позволит обогащать клиентские данные и эффективнее реализовать задачи маркетинговых коммуникаций.

В ходе совместного проекта специалисты CleverData и «Ланит омни» объединили возможности двух систем, улучшив аналитику пользовательского поведения. CleverData CDP позволяет собирать сведения о клиенте из различных онлайн и офлайн-каналов и формировать на их основе единый профиль 360°. Интеграция с программой лояльности RightWay предоставляет CleverData CDP еще один источник информации об активности клиентов. Таким образом, совместное решение агрегирует гораздо больше данных и помогает бизнесу получить более точный портрет своей аудитории. Глубокое понимание предпочтений клиента, его интересов и пользовательского опыта — основа для разработки персонализированных предложений, гибкой сегментации и продуктивного взаимодействия с покупателем на каждом этапе клиентского пути.

Алексей Сандаков, директор департамента консалтинга CleverData, сказал: «При авторизации пользователя в программе лояльности RightWay система CleverData CDP включает в единый профиль пользователя следующие данные: cookies, номер телефона и идентификатор программы лояльности. Это важно, поскольку более полная информация о клиенте позволяет разрабатывать коммуникацию под его интересы и паттерны поведения, не распыляя ресурсы и максимизируя бизнес-результат маркетинговых кампаний. Кроме этого, мы снимаем проблему усталости аудитории от навязчивой нерелевантной рекламы, предлагая только то, что действительно важно и ценно для неё».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Активная цифровизация и существенные изменения в модели поведения современного потребителя, требуют внедрения новых, более совершенных решений для управления коммуникациями и маркетингом. В партнерстве с CleverData мы сможем предложить бизнесу развитые технологичные инструменты для сбора и аналитики данных, которые помогут упростить и ускорить принятие управленческих решений, улучшат таргетинг и позволят выявить точки роста для развития продаж».