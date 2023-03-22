CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Сибур» вывел на рынок решения для ИИ и управления данными

Линейка ИТ-решений «Сибура», доступных на рынке, расширилась за счёт продуктов «Каталог данных» и Sibur ML Framework.

Теперь перечень ИТ-решений собственной разработки «Сибура», представленных на рынке, насчитывает 5 продуктов. Помимо упомянутых новинок, он включает в себя программно-аппаратные комплексы дополненной реальности и промышленного интернета вещей, а также систему интеллектуального видеонаблюдения «Чёрный экран». В 2022 г. экономический эффект от внедрения этих продуктов превысил 300 млн руб.

«Каталог данных» – централизованный источник о данных компании, который позволяет хранить, описывать и агрегировать информацию об их состоянии. Он предназначен для всех сотрудников, в той или иной степени работающих с данными. Преимущества решения «Сибура» – архитектура, созданная с учётом требований промышленных систем, ролевая модель доступа к данным и удобный интерфейс.

Sibur ML Framework – инструмент централизованного управления моделями, обеспечивающий запуск и исполнение сервисов на основе моделей машинного обучения, API сервисов моделей. Решение позволяет вынести общую функциональность различных моделей на уровень платформы и автоматизировать работу с моделями машинного обучения.

В самом «Сибуре» внедрение ML Framework позволило в 3 раза сократить срок реализации задач, не связанных с анализом данных при среднем осуществлении 77 ежемесячных обновлений для 90+ моделей в эксплуатации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты

Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще