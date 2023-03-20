«Эдит про» автоматизировала процесс техприсоединения потребителей к электросетям в «Россети Ленэнерго»

«Эдит про» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов по направлению «Технологическое присоединение потребителей к сетям» «Россети Ленэнерго» на платформе «1С».

«Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания России, работает на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общей площадью 85,3 тыс. кв. км, где проживает 7,2 млн человек.

Одним из основных направлений деятельности компании является технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Так, в 2022 г. «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании более 40 тыс. объектов на территории Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 1,1 ГВт.

Совершенствование процессов технологического присоединения к сетям – приоритетный вопрос для «Россети Ленэнерго». Цель – сделать этот процесс понятным и прозрачным для потребителей, сократить сроки обработки документов. Для этого в рамках проекта по автоматизации «Эдит про» реализовала целевую систему по технологическому присоединению для обеспечения бизнес – процесса внутри сетевой компании. В системе предусмотрена архитектура, позволяющая оперативно вносить изменения в уже введенные в эксплуатацию модули, а также разрабатывать и внедрять новые. В условиях динамично изменяющегося законодательства гибкость и адаптивность системы – одно из наиболее важных условий.

В настоящее время бизнес-процесс технологического присоединения в «Россети Ленэнерго» автоматизирован от момента приема заявки до закрытия договора на технологическое присоединение. При этом реализованная функциональность, кроме прочего, позволяет автоматически формировать печатные формы договоров и технические условия к ним, рассчитывать стоимость технологического присоединения, автоматически направлять уведомления заявителю из системы по различным событиям. В ходе работ был создан модуль отчетности с инструментами гибкой настройки отчетов с любыми разрезами данных.

При реализации новой системы обеспечена интеграция как с внешними сервисами, доступными для клиентов (такими как портал ТП.РФ и личный кабинет на сайте «Россети Ленэнерго»), так и с внутренними информационными системами для взаимодействия с другими блоками сетевой компании.

Реализация системы и ввод ее в эксплуатацию позволили обеспечить управляемость процесса технологического присоединения, а также сократить сроки обработки заявок и заключения договоров.

«Проект поставил перед нами множество нестандартных задач, которые мы, используя опыт «Эдит про» в автоматизации предприятий энергетического сектора, смогли успешно решить. Так, важнейшим этапом стала миграция данных из исторической базы данных. Создание динамичной системы с множеством различных профильных процессов также потребовало проявить наши лучшие компетенции. В ходе проекта была выполнена разработка мобильного приложения для работников компании, поставлены задачи по его развитию», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»).