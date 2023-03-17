«Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»

«Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово». Система обеспечивает вхождение группы «Черкизово» в режим налогового мониторинга, предоставляя ФНС России онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Решение создано на базе собственной импортонезависимой разработки «Лиги цифровой экономики» – ПО «Программа для управления данными «Налоговый мониторинг».

В результате проекта группа «Черкизово» смогла оперативно перейти в режим налогового мониторинга, который представляет собой инструмент взаимодействия с ФНС России. Решение позволяет в регламентированные сроки осуществить загрузку информации из учетной системы, с помощью процедуры внутренних проверок контрольных соотношений удостовериться в корректности данных для последующей публикации в системе.

В ходе проекта в группе «Черкизово» была реализована единая модель данных раскрытия, проведена интеграция «Витрины» с учетной системой «1С», сервисом подписания документов усиленной квалифицированной подписью, а также электронным архивом компании для максимального раскрытия налоговой отчетности до уровня скан-образа первичного документа. Благодаря гибкой настройке правил раскрытия (drill down) возможно оперативно вносить изменения при корректировке модели данных в будущих периодах.

Свободно распространяемые технологии, на базе которых создан продукт «Лиги цифровой экономики», позволили осуществить интеграцию «Витрины» с информационными системами разных классов. Решение полностью поддерживает все сценарии взаимодействия с АИС «Налог-3». Благодаря этому в рамках рабочей группы по реализации пилотного проекта ФНС России «Интеграция информационных систем организаций-участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» было успешно проведено тестирование электронных сервисов взаимодействия с системой ФНС по всем существующим сценариям.

Реализованная совместно с командой методологов единая модель раскрытия налоговой отчетности позволила существенно сократить временные и финансовые затраты на подключение компаний группы «Черкизово». Также к особенностям проекта стоит отнести большое количество интеграционных точек. Благодаря функциональным возможностям решения и разведению потоков информации обеспечен оптимальный процесс загрузки данных в «Витрину» из различных учетных систем.

«Созданная система обеспечивает прозрачный доступ специалистов ФНС России к налоговой отчетности наших компаний – от налоговой декларации до первичных документов. Режим налогового мониторинга – современный и эффективный механизм предоставления данных в ФНС, мы рады получить качественный цифровой продукт, который позволяет осуществлять это взаимодействие на высоком уровне. Решение соответствует всем требованиям законодательства, включая взаимодействие с АИС «Налог-3», и отвечает нашим требованиям по эргономике и производительности», – отметила Раиса Карасева, руководитель налогового управления группы «Черкизово».

«Проект реализован на базе собственной разработки «Лиги» для обеспечения режима налогового мониторинга. Продукт создан нашей командой в рамках работы по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны и включен в реестр отечественного ПО. «Витрина налогового мониторинга» позволяет решить такие ключевые задачи, как повышение прозрачности взаимодействия с государственными органами, устранение налоговых рисков и минимизация налоговых санкций, оптимизация издержек на сопровождение налоговых проверок», – сказал Михаил Свинцицкий, директор направления налогового мониторинга компании «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики).