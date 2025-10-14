Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА

Российские власти сократят финансирование гражданского государственного заказа на беспилотники в ближайшие три года — примерно в три раза. Так, если в 2024-2025 г. на эти цели выделили в общей сложности 7,11 млрд руб., то в 2026-2028 г. лишь 2,3 млрд.

Сокращение расходов

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России в период с 2026 по 2028 г. планирует значительно снизить объемы финансирования государственного гражданского заказа в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут «Ведомости». В 2024-2025 г., на государственный гражданский заказ дронов в рамках национального проекта было выделено 7,11 млрд руб.

Со слов заместителя министра промышленности и торговли России Романа Чекушова, сокращение планируется в период с 2026 по 2028 г. «2,3 миллиарда рублей в рамках национального проекта по беспилотным авиационным системам (БАС) будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — пояснил заместитель министра. По словам господина Чекушова, причиной сокращения финансирования является переход к механизму некоммерческого лизинга дронов для государственных нужд.

По данным Минпромторга, в 2024-2025 г. в рамках национального проекта по БАС на государственный гражданский заказ дронов было выделено 7,11 млрд руб.

Как уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга, 2,3 млрд руб. планируют распределить Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2026-2028 г. Ведь еще в апреле 2024 г. ГТЛК получила статус квалифицированного базового заказчика, и на нее Правительством России возложена задача консолидации спроса государственных заказчиков и распределения его на производителей дронов.

Хоть представитель ГТЛК и отказался комментировать объемы планируемого бюджетного финансирования, но отметил высокий спрос на БАС в рамках государственных закупок со стороны федеральных и региональных ведомств, а также государственных компаний на 2026 г. Конкретных заказчиков он журналистам не назвал. По его словам, основную долю запросов составляют легкие типы БАС — мультироторы и компактные самолеты. Такой спрос объясняется потребностями в государственном учете, контрольно-надзорной деятельности и различных видах мониторинга.

Рекорды по госзакупкам

В 2024 г. государственные закупки БПЛА достигли рекордного уровня: было законтрактовано 2717 БАС на сумму 6,074 млрд руб., сообщал представитель ГТЛК. Однако завершить поставки в 2024 г. не удалось, и срок выполнения контрактов продлили до конца мая 2025 г. Задержки были связаны с высокой загрузкой производителей БАС и необходимостью выполнения обязательств субподрядчиками, пояснял представитель Минпромторга. На конец апреля 2025 г. на стадии производства оставалось 39 единиц техники от сибирского производителя «Авакс-геосервис», уточнял представитель ГТЛК.

По информации двух источников «Ведомостей» из компаний отрасли БАС, перенос сроков поставок связан с задержкой государственного финансирования. Министерство финансов (Минфин) перечислили средства исполнителям государственных контрактов только осенью 2024 г. Это, как отмечают собеседники, также привело к общему сокращению финансирования на эти цели в 2025 г. В 2025 г. объем государственного заказа на БПЛА сократился почти в шесть раз по сравнению с 2024 г.: в 2025 г. законтрактовано 456 БАС на сумму 1,04 млрд руб., сообщил представитель ГТЛК в июне 2025 г.

Главные клиенты

В августе 2025 г. представитель ГТЛК сообщил «Ведомостям», что основными заказчиками в 2025 г. стали Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Роскадастр) (87 единиц техники на 378 млн руб.), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) (52 БАС на 153 млн руб.), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) (34 единицы на 92 млн руб.) и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (25 единиц на 69 млн руб.). Основной объем заказов пришелся на продукцию «Геоскана» — 414 единиц, у «Авакс-геосервиса» заказано 16 БАС, у «Атри» и «Финко» — по 7 штук. Наибольшей популярностью пользовались легкие мультироторы (302 аппарата), за ними следовали легкие беспилотные самолеты (91 аппарат) и образовательные дроны (56 аппаратов).

Количество закупок

В 2024 г. основными заказчиками выступили Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) (82 БАС на 1,1 млрд руб.), Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) (126 БАС на 848 млн руб.), Роскадастр (92 единицы на 702 млн руб.) и Московский физико-технический институт (МФТИ) (553 БАС на 377 млн руб.), сообщил «Ведомостям» представитель ГТЛК. Главным поставщиком стал «Геоскан» (2228 БАС по государственным закупкам), за ним — «Беспилотные системы» (165 единиц) и «Лаборатория будущего» (102 дрона). Наибольшим спросом пользовались легкие мультироторы (1771 единица), следом шли образовательные дроны (607) и легкие самолеты (276 штук).

Главные причины

Пик поставок БАС пришелся на 2024 г., что связано с запуском национального проекта и началом оснащения ведомств техникой, поясняет заместитель директора по продажам промышленного оборудования ГК «Геоскан» Александра Кострюкова. Однако в октябре 2025 г. существуют операционные трудности, которые серьезно осложняют использование поставленных БАС. В первую очередь, это ограничения на полеты и сложный процесс получения сертификата эксплуатанта, отмечает госпожа Кострюкова. В таких условиях прогнозируемое снижение спроса в следующем отчетном периоде выглядит закономерным. Тем не менее, она предостерегает, что запланированного финансирования до 2028 г. может быть недостаточно для покрытия всех нужд государственных заказчиков.

«Геоскан» В России планируют почти втрое сократить госзаказ на БПЛА до 2028 г.

По мнению коммерческого директора «Лаборатории будущего» и эксперта рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Павла Камнева, вероятно, в первоначальном плане было предусмотрено больше средств, чем удалось израсходовать, поэтому бюджет теперь корректируют с учетом фактических нужд. Не все ведомства точно рассчитали свои требования к БАС, а ряд производителей не были готовы к исполнению государственного гражданского заказа, поясняет он. Однако, как уверяет Камнев, вопрос с задержкой государственного финансирования уже урегулирован. Дело в том, что в 2024 г. у некоторых поставщиков отсутствовали казначейские счета, из-за чего они не могли получить бюджетные деньги, — и в этом виноваты сами производители, добавляет эксперт. Отсутствие затруднений с перечислением средств за поставленную технику подтвердил «Ведомостям» представитель ГТЛК.

Прогнозы на будущее

Со слов Александры Кострюковой, в 2024-2025 г. ведомства чаще всего заказывали у «Геоскана» модель «Геоскан 801». Этот аппарат активно используется органами Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) для отслеживания пожарной ситуации в лесах. Для задач землеустройства, кадастрового учета и картографии клиенты приобретали модели «Геоскан 201 геодезия» и «Геоскан Gemini», уточнила она.

Павел Камнев полагает, что в ближайшие годы перечень государственных заказчиков останется неизменным: Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) России, МЧС, Росреестр, Роскадастр, федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана», Росавиация и другие. Однако к ним могут присоединиться компании с государственным участием, допускает он. По мнению эксперта, именно эти организации наиболее четко определили цели использования уже имеющихся и будущих БАС.