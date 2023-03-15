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Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру компании «Арни»

Cloud4Y предоставил необходимые ресурсы для работы виртуальной комнаты данных по модели IaaS. Провайдер подготовил инфраструктуру и помог осуществить миграцию без сбоев. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Группа компаний «Арни» пять лет работает в сфере административно-хозяйственного аутсорсинга, предоставляя услуги по выполнению функций младшего медицинского персонала, дезинфекции помещений, благоустройству и содержанию прилегающих территорий медицинских учреждений.

В рамках сотрудничества с компанией MitraSoft, которая является партнером корпоративного облачного провайдеру Cloud4Y, «Арни» требовалась облачная инфраструктура для развертывания виртуальной комнаты данных (Virtual Data Room). Это решение обеспечивает безопасный обмен данными и их хранение в частном корпоративном облаке, либо внутри периметра организации.

Основная функция виртуальной комнаты данных заключается в обеспечении возможности доступа к защищенным документам для авторизованных пользователей через отдельный интернет-ресурс, либо при помощи защищенных агентских приложений для рабочих станций под управлением Windows, macOS и Linux, а также мобильных устройств Android и iOS.

Благодаря использованию облачных решений обмен данными в компании «Арни» происходит по принципу E2E-шифрования с использованием защищенных транспортных протоколов SSL или TLS, что обеспечивает максимальную безопасность обмена данными между сервером и агентом, защищая их от MITM-атак.

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