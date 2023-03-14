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Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline заключил партнерский договор с российским разработчиком отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, компанией Gelarm. Флагманским решением компании является Gelarm Infrastructure Management System (GIMS), в которую входит три продукта: GIMS Inventory, GIMS Monitoring и GIMS Automation.

Партнерство компаний началось более года назад c появления в портфеле решений Softline системы GIMS Automation, предназначенной для интеграции с различными объектами для решения задач инвентаризации и мониторинга, получения информации от систем управления, различных информационных систем, систем плановых работ, порталов, шин данных. GIMS Automation является базовым модулем при развертывании систем GIMS Inventory и GIMS Monitoring, что позволяет предложить клиентам полноценную, а во многом и функционально превышающую замену западных промышленных систем мониторинга, инвентаризации данных и ETL процедур. В конце 2022 г. в портфель решений Softline вошли уже все системы GIMS, и теперь заказчики могут получить импортонезависимое решение с технической поддержкой. С помощью продуктов GIMS решаются такие задачи как построение зонтичных систем мониторинга, корпоративных хранилищ данных и полноценных систем инвентаризации данных.

«Развитие партнерских отношений Softline и Gelarm позволяет предлагать клиентам зрелые отечественные решения с оказанием полноценной технической поддержки и экспертных консультаций по системам мониторинга и инвентаризации данных, по вопросам построения зонтичных систем мониторинга и корпоративных хранилищ данных», – сказал директор департамента бизнес-консалтинга Softline Илья Панкратов.

«Планомерное развитие бизнеса с Softline подтверждает тот факт, что системы GIMS, которые разрабатывает наша компания, являются конкурентоспособными и востребованными на российском рынке. Архитектура решений GIMS построена по аналогии с IBM Tivoli Netcool, поэтому заказчики, у которых внедрено решение от IBM, могут поэтапно переходить на GIMS, постепенно заменяя его, без потери данных и остановки рабочих процессов. Все решения, входящие в линейку GIMS, интегрированы между собой и закрывают большой пласт актуальных потребностей клиентов. И это еще не все. Наша команда оказывает услуги технической поддержки не только по своим решениям, но и по замещаемым решениям, что в значительной мере снижает технические риски клиентов», – отметил генеральный директор Gelarm Илья Ушанов.

Решения GIMS Automation, GIMS Inventory и GIMS Monitoring внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

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