Softline разработала дорожную карту миграции на импортонезависимое ПО для Trouw Nutrition Russia

Softline разработала дорожную карту миграции на доступные в России решения для Trouw Nutrition Russia. Это позволило заказчику осуществить переход на импортонезависимое ПО без ущерба для бизнес-процессов.

Trouw Nutrition – производитель кормовых решений, премиксов и программ кормления для животноводства. Однако в связи с выделением российского филиала в отдельную компанию заказчик лишился доступа к ИТ-продуктам. У клиента было время для перехода на доступные в РФ сервисы, но он не знал, как подойти к задаче, в связи с чем ему потребовалась помощь сторонних консультантов.

Trouw Nutrition Russia выбирала среди нескольких компаний, при этом цены и сроки реализации как у Softline, так и у ближайшего конкурента были аналогичными. Однако Trouw Nutrition Russia сделала выбор в пользу Softline, так как компания продемонстрировала высокий уровень подготовки, готовый подход и концепцию проекта, отмечают в Softline.

Требовалось подобрать аналоги инфраструктурных сервисов и другого программного обеспечения. Например: Microsoft Windows, Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft Exchange, Microsoft Skype for Business, VMware, Microsoft Office 365, Google Chrome, Adobe Acrobat.

Для точного определения потребностей заказчиков команда Softline провела обследование в виде интервью и инвентаризации. Были выявлены основные сценарии использования ПО, основные функциональные и бизнес-требования заказчика, требования к безопасности.

На базе проведенного обследования специалисты определили те решения, которыми заказчик может пользоваться еще какое-то время (в силу различных факторов) и те, которые необходимо заменить как можно скорее. Для всех решений был подготовлен перечень доступных в России аналогов с различными вариантами там, где возможна вариативность. Шорт-лист был оценен по критериям соответствия всем требованиям заказчика и уровню сервисной поддержки.

После презентации рекомендуемых для перехода решений было проведено пилотное тестирование на совместимость и интеграцию предлагаемых продуктов.

По окончании проекта российское подразделение Trouw Nutrition получило готовый план перехода на доступные решения и впоследствии доверило Softline выполнение работ по миграции. В итоге для перехода были выбраны Astra Linux, ALD Pro BIND9, FreeIPA, CommuniGate Pro, TrueConf, HostVM, «Р7-офис», «Яндекс браузер» и Foxit PDF Reader.

«В успехе этого проекта большую роль сыграло то, что ответ на запрос заказчика был отчасти заранее дан. У нас была готова презентация, готов подход, концепция. Мы понимали, что делать, и смогли продемонстрировать этот уровень подготовки и компетенций клиенту. Он увидел, что мы не будем тратить время на размышления, как решить задачу, а сразу приступим к ее решению», – отметил Владимир Нестеров, ведущий менеджер по продажам решений Softline.

«В связи с изменениями в структуре компании мы оказались в непростой ситуации, выход из которой нам смогли предложить эксперты Softline. Специалисты смогли подобрать из тысяч решений, представленных на рынке, те, что подойдут именно нам. Отдельно отмечу качество коммуникации в ходе проекта. По всем возникающим вопросам нас оперативно консультировали и оказывали поддержку», – сказал Александр Бавин, руководитель ИТ-отдела Trouw Nutrition Russia.