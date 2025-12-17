Московская область перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис»

Завершился масштабный проект по внедрению виртуальной инфраструктуры на базе экосистемы решений «Базис» для Правительства Московской области. Решения ИТ-разработчика стали основой информационных систем четырех десятков региональных министерств и ведомств Правительства Московской области, в которых заняты более 100 тысяч сотрудников.



Одна экосистема для всей области

Продукты компании поставляются в составе российских программно-аппаратных комплексов (ПАК). Платформа виртуализации Basis Dynamix Enterprise аккумулирует основные вычислительные мощности информационных систем Правительства Московской области. Basis Dynamix Cloud Control отвечает за управление облачной частью инфраструктуры. Basis Virtual Protect обеспечивает интеграцию инструментов для резервного копирования виртуальных сред. Basis Guard реализует высокий уровень доступности и катастрофоустойчивость инфраструктуры. Действуя как единая экосистема, ПО «Базиса» решает все задачи, связанные с работой инфраструктурного слоя ИТ-подразделений администрации региона, позволяя им оказывать качественные услуги как внутренним потребителям, так и в целом населению области.

Всего работу информационных систем будут обеспечивать 480 серверов-узлов виртуальной инфраструктуры

Работы по внедрению современных российских программно-аппаратных комплексов в инфраструктуру Правительства Московской области были начаты в прошлом году. Всего работу информационных систем будут обеспечивать 480 серверов-узлов виртуальной инфраструктуры. Реализация масштабного проекта в Московской области подтверждает позицию «Базиса» как ведущего российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой для региональных органов власти и крупных государственных заказчиков.

Генеральный директор группы «Базис» Давид Мартиросов подчеркнул: «Замена ИТ-инфраструктуры Правительства одного из крупнейших по численности населения российских регионов — сложный и масштабный проект, реализация которого требует четких и выверенных действий от всех участников. Как лидер рынка, мы привыкли решать сложные инженерные задачи, и в нашем портфеле уже есть ряд сопоставимых кейсов как с государственными структурами, так и с крупным бизнесом. Уверен, тот уникальный опыт, который мы получили в ходе работы с Правительством Московской области, станет примером для успешной реализации аналогичных инициатив в других регионах».