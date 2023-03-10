Филиал «Колымаэнерго» внедрил электронный архив «Этлас»

Филиал «Колымаэнерго» — «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» — использует в работе электронный архив «Этлас». Его внедрение в компании — первый этап перехода на электронный документооборот. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт».

«Колымаэнерго» – самый крупный в республике Саха (Якутия) производитель электроэнергии и отвечает за энергоснабжение практически всей территории Магаданской области и части Оймяконского района. В составе акционерной компании два генерирующих предприятия: «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю. И.» и «Усть-Среднеканская ГЭС имени Дьякова А.Ф.»

Как и в любой крупной компании, в работе «Колымаэнерго» образуется большое количество документации — инженерно-технической, кадровой, финансово-бухгалтерской. Действующее законодательство требует, чтобы после исполнения документы хранились в архиве в течение установленных сроков.

По мере развития цифровых технологий всё больше документов оформляется и используется в электронном виде. Соответственно, в любой организации рано или поздно возникает задача их упорядоченного хранения. Электронный архив её решает.

В «Колымаэнерго» необходимость в приобретении ПО для электронного архива появилась схожим образом. Для реорганизации архивного дела был выбран продукт «Этлас-софт», который отлично себя зарекомендовал и заслуженно имеет репутацию надёжного и гибкого решения для организации электронного документооборота.

В списке достоинств электронного архива «Этлас» пользователи отмечают: низкие системные требования; простоту интерфейса программы; отзывчивую техподдержку; возможность опробовать в деле весь функционал программы перед покупкой лицензии; большое количество опциональных модулей, которые позволяют дополнить программу специфическими инструментами для решения конкретных задач пользователя.

Для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» была приобретена лицензия на электронный архив «Этлас» версии 6.6 и абонемент на базовую техническую поддержку в течение 1 года.

Установку и развёртывание электронного архива специалисты «Колымаэнерго» выполнили своими силами. После минимальной первоначальной настройки в электронный архив начали поступать документы. Работа по наполнению архива продолжается.