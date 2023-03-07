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«Точка» автоматизировала документооборот с ФНС

«Точка» автоматизировала процесс документооборота с Федеральной налоговой службой. У «Точки» появилась машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности, который даёт возможность отправлять декларацию и другие документы в ФНС без использования электронной подписи клиента.

«Основное преимущество МЧД в том, что она значительно упрощает жизнь предпринимателя. Получив согласие от клиента на прямое взаимодействие с ФНС России, мы экономим его бесценное время, которое ему пришлось бы потратить на оформление и передачу документов. Кроме того, с машиночитаемой доверенности клиент сможет подписывать документы с помощью SMS-кода», — сказал руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» в «Точке» Александр Лебедев.

Машиночитаемая доверенность — это опция, которая также поможет предпринимателям, работающим из-за рубежа, избежать блокировки счёта из-за несдачи декларации в установленные сроки. Сейчас для взаимодействия с ФНС предпринимателю необходимо иметь КЭП, которую можно получить только находясь в России. В случае, если срок действия КЭП закончится, то клиент не сможет подписать и сдать декларацию вовремя, из-за чего счёт бизнеса может оказаться заблокирован. С МЧД такая ситуация невозможна, так как компания использует свою подпись, чем страхует предпринимателя от блокировки счёта и других возможных проблем.

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