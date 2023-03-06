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Подтверждена совместимость платформы DCImanager и серверного оборудования «Аквариус»

ISPsystem и «Аквариус» провели сертификацию совместимости серверных систем «Аквариус» и платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager. Теперь заказчики могут строить технологически независимую инфраструктуру, выбирая не только серверы отечественного разработчика и производителя, но и отечественный программный продукт для централизованного управления оборудованием и мониторинга его состояния.

DCImanager — платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. DCImanager работает с серверами большинства популярных российских и мировых производителей, коммутаторами, ИБП и блоками распределения питания, а также позволяет контролировать размещение оборудования в стойках, в том числе в географически распределенных дата-центрах или различных серверных комнатах.

Управление серверным оборудованием происходит на уровне BMC (baseboard management controller) с использованием стандартных для индустрии протоколов IPMI 2.0, Redfish, SNMP и др., что позволяет управлять питанием, проводить диагностику состояния компонентов, получать статистику со встроенных датчиков и переустанавливать программное обеспечение. В платформу DCImanager встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (VLAN), а также система ведет инвентаризацию и учет ИТ-активов, включая нематериальные.

DCImanager является полностью российской разработкой, входит в реестр отечественного ПО и полностью совместим с российской операционной системой Astra Linux. Продукт позволяет управлять серверами отечественного производства, что позволяет без рисков использовать платформу для импортозамещения популярных зарубежных аналогичных систем управления серверами.

«Аквариус» — отечественный вендор вычислительного оборудования и ИТ-решений. Техника и решения «Аквариус» обеспечивают работу предприятий самых различных отраслей и являются основой ИТ-проектов федерального масштаба. Серверные системы «Аквариус», разработанные и произведенные в России, соответствует требованиям как отечественных, так и мировых производителей операционных систем и средств виртуализации.

«Наше сотрудничество с компанией «Аквариус» — это важный этап в становлении технологического суверенитета страны. Теперь наши заказчики получают импортонезависимую систему: отечественное оборудование и платформу управления, которые соответствует всем общепринятым мировым стандартам и не уступают зарубежным аналогам. Сейчас мы видим результаты первого этапа взаимодействия, мы планируем и дальше совместно развивать наши продукты, чтобы закрыть все потребности рынка», — сказала Наталья Царёва, директор по продуктам ISPsystem.

В феврале 2023 г. компании провели сертификацию совместимости, целью которой является предоставление пользователям серверного оборудования «Аквариус» развитого и функционального инструмента для управления серверным парком. Теперь можно централизованно получать подробную информацию о сервере, датчиках, типе шасси, материнской плате и версиях прошивок, запускать веб-интерфейс управления сервером, управлять данными пользователей, удобнее работать с логами, выполнять коллективные операции на группе серверов и многое другое.

«Платформа DCImanager органично дополняет продуктовое предложение компании «Аквариус» для центров обработки данных компаний различного масштаба. «Аквариус» инвестирует значительные ресурсы в развитие функциональности разрабатываемых и производимых серверных систем, тем самым технологическое партнерство с компанией ISPsystem позволяет решить важную задачу обеспечения централизованного управления и мониторинга оборудования. Наши планы по совместному развитию продуктов включают в том числе и встречную разработку, что позволит нашим заказчикам решать все более масштабные и интересные задачи с помощью развитых и мощных инструментов», — сказала Ольга Шернек, директор по продукции компании «Аквариус».

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