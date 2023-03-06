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«Первый бит» выпустил MDM-решение для «1С»

На отечественном рынке MDM-решений, совместимых с «1С», появился новый игрок. Решение «Гранат — комплексное управление НСИ» разработано и тиражируется офисом NFP международного ИТ-интегратора «Первый бит».

В январе 2023 г. «Гранат» получил сертификат «1С:Совместимо», который подтверждает его соответствие стандартам качества фирмы «».

«Гранат» существенно расширяет типовые возможности систем «1С» и содержит все необходимые инструменты для управления нормативно-справочной информацией в крупных компаниях и холдингах.

«Гранат» — это набор подсистем, бесшовно встраиваемых в управляющую базу данных любой конфигурации «1С:Предприятия 8» и подчиненные ей базы данных, а также правил обмена основными типами НСИ. Непосредственно за транспортировку данных отвечают http-сервисы.

Такой подход позволяет разгрузить без того сложную ИТ-архитектуру холдинговых компаний за счет отказа от выведения MDM-системы в отдельный продукт.

Подсистемы полностью открыты, не содержат защищенных участков кода, не используют аппаратную или программную защиту. Их легко адаптировать под нужды конечного пользователя.

«Получение сертификата «1С:Совместимо» позволит повысить степень стартового доверия потенциальных клиентов. Также это своеобразное обещание рынку продолжать развивать продукт, количество и качество внедрений. Наша команда приложит максимум усилий для того, чтобы для наших клиентов управление нормативно-справочной информацией было не головной болью, а рядовым и понятным инструментом», — сказал Виктор Алексеев, руководитель департамента международных проектов и инновационных решений офиса NFP компании «Первый бит».

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