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«Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API Контур.Фокуса».

В ТПП Республики Башкортостан входит более 1,5 тыс. предприятий — добровольных членов палаты. Чтобы эффективно взаимодействовать с организациями в течение года, ТПП приходится актуализировать данные по всей базе. Помимо этого, требуется соблюдать режим хранения и защиты информации. Раньше верификацию проводили по данным из открытых источников, каждую компанию проверяли по 30 различным критериям: статусу, штату, адресам и т.д. На полную сверку данных могло уходить несколько месяцев. Иногда требовалось несколько раз в год актуализировать различные данные предприятий.

Кроме верификации базы, ТПП содействовала с различными министерствами и ведомствами. Им для разных целей требовались списки организаций, сформированные по определенным параметрам. Например, предприятия семейного бизнеса, компании с иностранным участием. Сотрудники ТПП Башкортостана тратили часы на поиск и выборку сведений по каждому из тысячи предприятий. ТПП Республики Башкортостан решила автоматизировать проверку с помощью «API Контур.Фокуса». Сервис интегрировали в Excel и настроили проверку по нужным критериям.

Теперь сведения по всему списку предприятий обновляются автоматически. Можно просто и быстро выявлять риски банкротства, отслеживать статусы ликвидации. «Фильтрация», загрузка и обновление данных по заданным критериям занимает не более 10 минут.

Елена Катаева, руководитель проекта «API Контур.Фокуса», сказала: «Внедрение API «Контур.Фокуса» упростило задачу ТПП по проверке контрагентов. Члены Палаты нередко обращались с запросом оценить благонадежность клиентов и поставщиков, но ручная проверка по открытым источникам не позволяла получить быстрый результат. Теперь же достаточно ввести ИНН, и система моментально выдаст необходимые данные о контрагенте».

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан — негосударственная, некоммерческая организация, действующая в интересах предпринимательства. В ней состоят предприятия от малого бизнеса до самых крупных налогоплательщиков Республики.

«API Контур.Фокуса» — это сервис для автоматизированной проверки контрагентов, который интегрируется в информационную систему организации. Возможности решения позволяют получать данные по всей базе бизнес-партнеров за несколько секунд и вовремя узнавать о важных изменениях в их деятельности.

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