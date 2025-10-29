Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты
В созданном учеными цифровом двойнике российского города есть банк, предоставляющий услуги как настоящий; мессенджеры; научно-исследовательское учреждение. На них можно тестировать методы киберзащиты в условиях, приближенных к реальности.
Цифровой двойник города
Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали цифровой двойник города. Виртуальная среда предназначена для отработки методов защиты от кибератак, пишет ТАСС.
Двойник максимально приближен к реальным цифровым системам управления. Это целый комплекс из различных типов городской ИТ-инфраструктуры.
С его помощью можно отрабатывать защиту, например, умных устройств, мессенджеров, банковских приложений — «от целевых атак на SMS-сообщения и мессенджеры отдельных жителей с последующей компрометацией банковских аккаунтов до сложных проникновений в корпоративные и промышленные сервисы, где хранятся секретные разработки», как сказал руководитель Международного центра цифровой криминалистики (МЦЦК) СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.
Разработка включает систему симуляции поведения сотрудников цифровой инфраструктуры, которые, как обычные пользователи, переписываются друг с другом, программируют, обмениваются финансами и информацией.
Наиболее уязвимые типы инфраструктуры
Цифровая модель города включает четыре типа инфраструктуры, которые наиболее часто становятся целью для атак киберпреступников, пояснили сотрудники исследовательского центра.
Отдельный блок цифрового города посвящен мобильной связи с мессенджерами и SMS-сообщениями.
Полноценная виртуальная банковская экосистема имеет аутентификацию пользователей, счета, портал услуг (переводы, выдачей справок).
Создана также система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) нефтяной компании, аналогичная используемым на реальных предприятиях отрасли.
Для моделирования атак с целью завладения секретными технологиями в цифровом городе есть копия научно-исследовательского учреждения.
С помощью разработанной виртуальной среды специалисты по кибербезопасности смогут тестировать возможные контрмеры против атак и проверять новые программные и аппаратные защитные решения в условиях, приближенных к реальности, объяснил Чечулин.
Количество атак растет
За первые полгода в 2025 г. число ИТ-атак на российскую ИТ-инфраструктуру превысило 63 тыс., что на 27% больше, чем за тот же период 2024 г., приводил CNews в сентябре 2025 г. данные руководителя Управления Президента России по информационно-коммуникационным технологиям Татьяны Матвеевой.
Две трети кибератак были направлены на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Количество кибератак на КИИ России увеличилось в четыре раза в 2025 г. На финансовый сектор — на 13%.
Одним из главных векторов кибератак на бизнес в 2025 г. становится компрометация персональной техники. По информации ИТ-компании по информационной безопасности «Бастион», в России за первое полугодие 2025 г. число ИТ-атак через личные устройства сотрудников компаний выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Доля совершаемых в целях шпионажа кибератак в России также продолжает расти. В 2023 г. этот показатель составил 15%, к концу 2024 г. — 21%, а по итогам первой половины 2025 г. достиг уже рекордных 36%. Наряду со шпионажем растет и доля хактивизма т.е. использует хакерские методы для достижения политических или социальных целей, в 2025 г. каждая пятая кибератака носила идеологический характер. В 2024 г. этот показатель составлял лишь 14%.