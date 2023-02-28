«Ростелеком-ЦОД» запускает новый дата-центр «Медведково»

Компания «Ростелеком-ЦОД» вводит в эксплуатацию новую площадку, расположенную по адресу: улица Чермянская, вл. 4. Общая площадь дата-центра «Медведково» составляет 20 тыс. м2. ЦОД рассчитан на 12 машинных залов вместимостью 312 стандартных стоек каждый с проектной мощностью 36 МВт. Об этом CNews сообщили представители компании DataLine.

В рамках первой очереди запущено 1248 стойко-мест в четырех машинных залах общей мощностью 9 МВт. ЦОД соответствует уровню защищенности Tier III. В проекте применяются особые инженерные решения: резервирование энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, системы пожаротушения и мониторинга реализовано с запасом мощности, превышающим стандарт N+1. Это означает, что при отказе одного из узлов питания оборудования и даже при выходе из строя дополнительного источника питания запас мощности по-прежнему останется на уровне N+1.

Кроме того, в ЦОДе предусмотрено разделение площади размещения стоек и инженерной инфраструктуры. Служба эксплуатации будет обслуживать инфраструктуру без соприкосновения с машинным залом. Это позволяет обеспечить дополнительный уровень безопасности и минимизировать контакты с оборудованием клиентов.

«Уходящие с рынка поставщики и значительные изменения на рынке дата-центров стали почвой для выработки новых подходов. Мы — одни из немногих, кто запускает масштабный проект в текущих реалиях, реализуя при этом уникальные решения. Новый проект «Медведково» призван обеспечить наивысшую безопасность и надежность работы оборудования», — отметил Сергей Бочкарев, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

«Ростелеком-ЦОД» планирует наращивать мощности и возобновить высокие темпы запуска новых проектов. В конце мая 2023 г. должен состояться запуск второй очереди дата-центра «Медведково» еще на 1248 стоек, а к концу 2023 г. площадка будет полностью введена в эксплуатацию. Также в 2023 г. планируется открытие еще одного крупного проекта — ЦОДа «Москва-V» уровня Tier IV.

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«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по развитию дата-центров, облачных сервисов, телекома, системной интеграции, разработки ПО и ПАК. В группу компаний входят MSK-IX, «Даталайн», Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2021) и поставщиков IaaS-услуг (CNews 2021).