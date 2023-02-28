«Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК

Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки (БННГ) группы «Лукойл». Об этом CNews сообщил представитель ITPS.

Обновленный портал получил современный дизайн и новые функциональные возможности в соответствии с текущей стратегией цифровой трансформации предприятий группы «Лукойл».

В рамках проекта специалистами ITPS выполнена миграция портального решения на новую платформу и реализованы новые сервисы, которые делают портал более информативным, наглядным и удобным для повседневного использования. Функциональность решения предоставлена пользователям в виде системы виджетов, которая обеспечивает прямой доступ к интересующей информации. Выполнена адаптация страниц портала для использования на мобильных устройствах.

Реализовано порядка 20 новых сервисов, необходимых для повышения эффективности бизнеса. Например, создана система отчетности, а также централизованный механизм сбора, регистрации и обработки идей по улучшению производственных процессов с возможностью аккумулировать опыт и обмениваться идеями между предприятиями.

Реализована методика системного хранения документов в едином рабочем пространстве с возможностью быстрого поиска нужных материалов. Построена двухсторонняя связь сотрудников с руководством БННГ, включая возможность задать любой профессиональный вопрос и получить обратную связь. Кроме того, на портале реализован ряд социальных сервисов, таких как «Галерея почета», «Медиагалерея», «Головоломка» и «Интересный факт». В настоящее время к порталу имеют доступ более 3,7 тыс. специалистов БННГ.

«Портальные решения нужны для удобства пользователей. Они помогают навести порядок в рабочей информации и хорошо влияют на экономику предприятия. С их помощью можно ускорить коммуникации и бизнес-процессы. ITPS уже более 12 лет создает корпоративные порталы для решения задач со стороны топ-менеджмента, маркетинга, HR и проектных групп. Благодарим «Лукойл-технологии» за ценный совместный опыт и надеемся, что обновленный портал ИСУ СПИК станет полезным прикладным инструментом и поможет персоналу в повседневной работе», – сказал директор по внедрению и развитию КИС группы компаний ITPS Дмитрий Федорочев.