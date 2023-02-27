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«Круг» участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС

Компания «Круг» объявила о своем участии в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока №6 Кармановской ГРЭС – очередном этапе программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании.

В рамках данной программы внедрена автоматизированная система управления ПТНА энергоблока №6 СВПТ-340-1000 Кармановской ГРЭС с контроллерным шкафом управления (ШУ) из состава программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»).

Цель проекта – повышение эффективности функционирования ГРЭС посредством модернизации вспомогательного оборудования, что окажет положительное влияние на безопасность и надежность работы энергоблоков в целом.

Контроллерное оборудование шкафов управления в автоматизированном режиме обеспечивает прием, преобразование, логическую обработку в реальном времени текущих физических параметров технологического процесса с передачей данных по протоколу MODBUS TCP на АРМ оператора. ШУ оснащен встроенной панелью оператора для управления по месту.

Пусконаладочные работы на объекте выполнены сотрудниками компании «Круг». В текущем году планируется внедрение аналогичной системы для ПТНА энергоблока №3 Кармановской ГРЭС.

В Республике Башкортостан на базе российского «ПТК Круг-2000» внедрено более 150 АСУ ТП котлоагрегатов, турбоагрегатов, бойлерных установок, систем телемеханики, компьютерных тренажерных комплексов для персонала ТЭЦ, автоматизированных систем диспетчерского контроля (АСДК).

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