Плехановский университет переходит на российское ПО «Мой офис»

РЭУ им. Г.В. Плеханова переходит с иностранного офисного ПО на продукты «Мой офис» — российского разработчика офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций.

Университет закупил лицензии «Мой офис Почта 2» для создания единой коммуникационной среды преподавателей и студентов и лицензии «Мой офис Профессиональный 2» для организации работы с документами всех сотрудников университета. Лицензии бессрочные, доступ к обновлениям продуктов предоставляется в течение трёх лет.

Переход на российские технологии позволит РЭУ им. Г.В. Плеханова организовать удобную и безопасную ИТ-среду для работы с документами: решения «Мой офис» будут развернуты на собственных серверах вуза, что гарантирует полный контроль и защиту данных от доступа третьих лиц. Продукты «Мой офис» созданы специально для совместной работы, с их помощью сотрудники вуза смогут работать с документами до 30% быстрее.

«Мой офис Почта 2» — почтовый сервер и приложения для работы с письмами, календарем, задачами и контактами на любом устройстве, в том числе на смартфоне и планшете через мобильное приложение. Продукт «Мой офис Профессиональный» обеспечивает удобную и безопасную работу с документами в облаке и офлайн на любых устройствах сотрудников вузов. Преподаватели смогут открывать, создавать, совместно редактировать и отправлять текстовые и табличные файлы без привязки к рабочему месту, из любой точки России.

«Сегодня важным аспектом развития ИТ-инфраструктуры РЭУ им. Г.В. Плеханова является переход на использование отечественных решений. Это базовое условие для обеспечения безопасной и непрерывной работы университета, ведь уже известны случаи, когда иностранные вендоры в одностороннем порядке отказывались поставлять свое ПО высшим образовательным учреждениям России. Мы ответственно подошли к выбору отечественной альтернативы зарубежному офисному ПО — тестирование продуктов Мой офис проводили с августа по декабрь 2022 г.», — отметил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

«Интеграция наших продуктов с более чем 20 решениями других производителей и развитый набор средств взаимодействия прикладных систем с приложениями «Мой офис» обеспечат быстрое внедрение нашего ПО и удобную работу преподавателей и учащихся РЭУ им. Г.В. Плеханова. Переходя на импортонезависимые решения, ведущий экономический университет страны закладывает прочный цифровой фундамент для эффективного обучения студентов», — сказал коммерческий директор компании «Мой офис» Александр Иванников.