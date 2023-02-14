Комплекс ИТ-продуктов «Диспетчер» ГК «Цифра» получил сертификат ФСТЭК

Система «Диспетчер» группы компаний «Цифра» получила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации по 6 уровню доверия. Сертификат действителен до января 2028 г.

«Диспетчер» стал единственной российской системой, получившей сертификацию ФСТЭК в категории систем мониторинга оборудования, утверждают в ГК «Цифра».

«В рамках работы по получению сертификации ФСТЭК мы постоянно работали над повышением безопасности нашего продукта: были закрыты потенциальные уязвимости и проведено полное шифрование данных на всех уровнях. В настоящее время крайне важно гарантировать безопасность и надежность ПО, особенно на промышленных предприятиях России, чтобы не допустить утечки данных с производств и вывода из строя оборудования извне. Теперь наши заказчики имеют возможность устанавливать «Диспетчер» на объектах, относящихся к критической информационной инфраструктуре», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Согласно шестому уровню доверия, «Диспетчер» может быть установлен на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 3 категории, в государственных информационных системах 3 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 3 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 3 и 4 уровня защищенности персональных данных.

Новая версия «Диспетчера» 3.3 становится первой, соответствующей этому уровню сертификата. Помимо повышения безопасности, были проведены работы по развитию функциональности.

«В новой версии 3.3 мы расширили набор подключаемого производственного оборудования. Теперь наша команда готова подключать к мониторингу практически все оборудование в дискретной промышленности: линии, печи, аддитивные принтеры, термопластавтоматы, новые типы лазеров и роботов-манипуляторов. Команда поработала над стабильностью, добавив раздел диагностики и здоровья системы, расширила аналитику в части выполнения управляющих программ. В том числе появилась возможность оценивать нагрузку на инструмент и анализировать потери производительности», — сказал директор по продукту Виталий Туев.

В рамках «Диспетчера» значительное обновление получила подсистема корпоративной аналитики «АРМ холдинг». В новой версии 3.3 появилась возможность отслеживать эффективность работы оборудования на распределенных площадках, независимо от используемых там систем мониторинга. «Диспетчер» способен подключаться и работать с любыми системами мониторинга, установленными на производственных площадках.

«Диспетчер» повышает эффективность различных отраслей дискретного производства. Он позволяет повысить загрузку оборудования, контролировать качество, срок и стоимость изготовления продукции, а также продлить время эксплуатации производственных мощностей. «Диспетчер» включает в себя три самостоятельных продукта: систему мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер MDC» (Machine Data Collection), «Диспетчер MES» (Machine Execution System) для внутрицехового планирования и контроля выполнения заказов, а также «Диспетчер EAM» (Enterprise Asset Management) для управления ремонтами и обслуживанием оборудования. Каждый из продуктов также получил развитие в релизе 3.3.

В «Диспетчер MES» была расширена функциональность контроля и планирования производства, улучшены рабочие места для сотрудников цехового уровня, расширена аналитика по нормам времени, срокам выполнения заказов и сходимости портфеля заказов.

В «Диспетчер EAM» были добавлены электронные карты ежесменного ТО и контроль их выполнения оператором, расширена функциональность в АРМ ремонтного персонала, а также добавлены чек-листы в планируемых работах и контроль их прохождения.

В феврале обновление начнет поступать партнерам и клиентам компании в рамках программы технической поддержки.