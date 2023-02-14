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«Корус консалтинг» автоматизировала для «БФТ-холдинга» планирование отпусков, внедрила магазин призов и создала единое окно корпоративных сервисов

ГК «Корус консалтинг» доработала функциональность корпоративного портала K-Team для «БФТ-холдинга». Теперь сотрудникам доступны новые модули: заявки на отпуска, магазин с брендированными подарками и корпоративные сервисы. Это повысило лояльность работников к корпорталу и помогло уменьшить загруженность служб бэк-офиса.

«БФТ-холдинг» – российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора. В компании более 2 тыс. сотрудников, работающих в 99 городах. Чтобы распределенным командам было удобнее планировать отпуска, компания решила автоматизировать эту функцию на корпоративном портале на базе K-Team Bitrix-24, который внедрила ранее совместно с «Корус консалтинг».

Команда специалистов «Корус консалтинг» реализовала модуль планирования графика отпусков. Решение доработали под бизнес-процессы компании и интегрировали с внутренней системой «Проектный учет». За неделю с запуска модуля большинство сотрудников оформили графики отпусков на предстоящий год. Система помогла сделать это вовремя при помощи напоминаний. Коллеги высоко оценили возможность управлять своим отпуском онлайн. Портал автоматически направляет вносимые в график отпусков изменения на согласование руководителям. Планируя отпуск, можно видеть, сколько дней отдыха будет доступно на определенную дату в будущем, а также есть ли пересечения с периодами отпуска коллег. Сотрудники могут подать заявку, согласовать, изменить или отменить предстоящий отпуск.

Другой ключевой задачей развития портала стало объединение в одном месте всех внутрикорпоративных сервисов и приходящих на портал заявок по принципу единого она. Ранее они были разнесены по разным каналам, что создавало неудобство сотрудникам. Для реализации проекта специалисты «Корус консалтинг» сделали интеграцию модуля «Сервисы» с системой управления задачами, используемой в «БФТ-холдинге». Теперь все заявки, приходящие на портал, попадают в сервис, а все заявления, независимо от способа подачи, отображены в личном кабинете пользователя. Сотрудники могут отслеживать статус своих обращений, добавлять комментарии и вложения.

Еще одним нововведением стал модуль «геймификация»: за активности и достижения сотрудникам начисляется корпоративная валюта. Пользователи могут видеть на портале изменения своего бонусного счета, историю начислений и списаний, оформлять заявки на компенсацию: например, потратить БФТденьги» на полис ОСАГО, детский лагерь или спортивный абонемент. Или обменять баллы на мерч в корпоративном магазине.

«Благодаря новым модулям интранет стал единой точкой входа для всех корпоративных сервисов компании. Теперь сотрудники могут в одном месте получить необходимую информацию, подать заявки на отпуск, заказать брендированный мерч. Мы рады, что команда «БФТ-холдинга» оценила новые возможности портала, а компания готова развивать и улучшать его в дальнейшем. При помощи модулей K-Team интранет сможет закрыть еще больше HR- и управленческих задач», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«Сегодня коллектив «БФТ-холдинга» – это территориально распределенная команда, которая на 80% состоит из дистанционных сотрудников. Когда коллеги находятся в разных городах и часовых поясах, особенно важно эффективно взаимодействовать онлайн, и в этом нам помогает корпоративный портал. Особый фокус мы делаем на развитии внутренних сервисов – чтобы решение любых вопросов было для сотрудников быстрым, легким и удобным. Наш портал отвечает этой концепции», – сказала Ирина Чавшино, заместитель генерального директора по персоналу «БФТ-холдинга».

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