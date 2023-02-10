«Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота

«Южное горно-строительное управление» масштабирует электронный документооборот и увеличивает количество рабочих мест для электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт».

Строительство — сложный бизнес. Каждый объект, даже если это типовой многоэтажный дом, по-своему уникален. Если же говорить о возведении сооружений в гористой местности — именно таким строительством занимается расположенное в Сочи «Южное горно-строительное управление», — то здесь сложность задачи возрастает в разы.

Использование современных цифровых технологий, таких как электронный документооборот, помогает строительным компаниям эффективнее работать с объёмной проектно-сметной документацией, сокращает сроки проектирования и согласований. Именно поэтому руководство горно-строительного управления некоторое время назад приняло решение внедрить в рабочий процесс электронный архив «Этлас».

Выбирая из нескольких альтернатив, специалисты строительного управления отметили преимущества программного обеспечения «Этлас-софт»: простую процедуру развёртывания и кроссплатформенность; мощную техническую поддержку со стороны разработчика; возможность при необходимости расширить функциональность электронного архива с помощью многочисленных дополнительных модулей.

Установку электронного архива специалисты застройщика провели своими силами и приступили к его эксплуатации.

Программа оставила у сотрудников строительного управления хорошее впечатление. Многие среди её основных достоинств отмечают простой интуитивно-понятный интерфейс. Благодаря ему, сложностей с освоением электронного архива не возникло ни у кого.

Ещё одно преимущество разработки «Этлас-софт» — архив позволяет хранить любые типы файлов, включая сканы бумажных оригиналов. Это дало возможность создать централизованное хранилище всех документов компании, независимо от времени их создания и формата.

Сотрудники компании, работающие «в поле», особо отметили возможность дистанционного обращения к архиву и мощные поисковые инструменты программы. Необходимость оперативно получить доступ к тем или иным файлам проектов возникает регулярно — удалённый доступ существенно экономит время и позволяет инженерам сфокусироваться на текущих производственных задачах.

Опыт эксплуатации электронного архива продемонстрировал, что электронный документооборот действительно способствует повышению продуктивности как отдельных сотрудников строительной компании, так и всей организации в целом. Поэтому руководство «Южного горно-строительного управления» приняло решение о расширении рабочих мест для работы с архивом и реализовало его.