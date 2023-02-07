Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots

Axoft подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «Руми», разработчиком платформы для интеллектуальной автоматизации процессов (RPA) Roomy bots. Решения на базе RPA-технологий позволяют существенно оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить скорость и качество работы сотрудников за счет автоматизации рутинных функций.

Roomy bots – современная российская платформа для роботизации и интеллектуальной автоматизации процессов (RPA). Система позволяет как автоматизировать рутинные задачи конкретных сотрудников, так и ускорять бизнес-процессы компании в целом. Платформа включает в себя модуль для анализа процессных цепочек Process Finder, предназначенный для выявления отклонений от эталонного процесса, систематических простоев и блоков задач, имеющих высокий потенциал для автоматизации или роботизации.

Компании Axoft и «Руми» сосредоточатся на совместном развитии за счет объединения экспертизы и возможностей партнерского канала Axoft и решения Roomy bots. В фокусе производителя – развитие и расширение функциональных возможностей платформы Roomy bots для соответствия требованиям рынка. Axoft займется развитием RPA-практики, ознакомлением партнеров с возможностями Roomy bots, проведением совместных маркетинговых мероприятий с вендором, направленных на продвижение продукта.

Партнеры Axoft смогут повысить свои компетенции в области автоматизации и роботизации процессов, расширить пул заказчиков, которым Roomy bots позволит снять болевые точки в рутинных операциях различных бизнес-департаментов – от HR и финансов до логистики и ИТ.

«Компания Axoft продолжает развивать свою практику «Бизнес-продуктивность», в рамках которой расширяет портфель решениями по автоматизации бизнес-процессов.

Ограниченность в людских ресурсах и повышение ритма изменений подталкивает компании к реализации концепции гиперавтоматизации в ИТ, ИБ и бизнес-процессах. Решения класса RPA, BPM, Low/No Code, AIOps с применением технологий ИИ являются важной частью этой концепции. «Руми» – вендор, разрабатывающий платформу класса RPA и BPM, позволяющую выявлять и анализировать рутинные операции, автоматизировать их, централизованно контролировать и производить постоянную оптимизацию. Поэтому появление данного решения в нашем портфеле закономерно. У вендора большие планы по развитию продукта на ближайшие несколько лет, и мы верим, что наши партнеры и их заказчики высоко оценят возможности платформы», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

«Ввиду растущей востребованности RPA-решений со стороны рынка, мы максимально нацелены на развитие отношений с партнерами, которые помогут нам как разработчику сделать нашу платформу Roomy bots еще более доступной для российских заказчиков. В рамках сотрудничества с Axoft мы рассчитываем построить успешную RPA-практику на базе дистрибьютора и привлечь к работе новых партнеров, заинтересованных в продвижении наших продуктов», – отметила Юлия Иванова, директор по развитию партнерской сети компании «Руми».