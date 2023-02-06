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«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автотранспорта

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автомобильного транспорта компании. Приложение спроектировано на базе единой автоматизированной системы мониторинга автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, реализованной на платформе ИУСЦИФРА «Мониторинг» – собственной разработки «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Приложение работает на операционной системе Android и позволяет визуализировать на карте маршрут движения, уведомлять о превышении скоростного режима, формировать отчеты по передвижению и остановкам транспорта, а также экспортировать их для отправки пользователям по электронной почте. История хранения данных рассчитана на пять лет. Вся информация хранится в собственном центре обработки данных «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Мобильное приложение, включающее базовый набор функций, позволило компании отказаться от стороннего более дорогого аналога и перейти на собственное решение.

В настоящее время специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» ведут работу по расширению возможностей приложения. В следующих релизах запланированы: поддержка iOS, учет постоянных и временных скоростных ограничений в зависимости от типов дорог, push-оповещения о въезде и выезде из определенных географических зон.

После завершения работы по расширению возможностей приложения «Газпром межрегионгаз инжиниринг» готов предложить данный сервис всем компаниям группы «Газпром межрегионгаз».

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