Безбумажный офис F.Doc стал доступен в CRM-системе «Битрикс24»

Сервис F.Doc стал частью экосистемы «Битрикс24». Работы по интеграции выполнили специалисты компании Globus IT. Обновление позволяет подписывать документы простой электронной подписью непосредственно в системе CRM, что значительно ускоряет и упрощает оформление сделок.

Тиражное приложение для сервиса F.Doc выпустила компания Global IT. Использование сервиса дает возможности всем, кто работает с CRM-системой «Битрикс24», воспользоваться современным и безопасным сервисом безбумажного документооборота F.Doc: все договоры, справки, приказы и прочие документы могут подписываться за пару кликов юридически значимой ПЭП (простая электронная подпись) и храниться в защищенном архиве с доступом 24/7. Это могут быть заявления на отпуск, договоры купли-продажи, агентские договоры и т.д. Клиент или сотрудник получает SMS, переходит по ссылке и подписывает документы в браузере смартфона. Сервис применим для многих сегментов бизнеса: например, за первые две недели января к сервису подключилось более 30 агентств недвижимости и туристических агентств.

«Подключение приложения F.Doc дает пользователям «Битрикс24» новые возможности электронного документооборота с клиентами и сотрудниками компаний: можно подписывать документы с клиентами непосредственно из CRM-системы, — отметил Михаил Легченко, директор сервиса F.Doc. — Подписание равнозначно подписи на бумаге. F.Doc помогает автоматизировать бумажную рутину, ускоряет обслуживание в 2 раза и даже снижает логистические затраты. Также это возможность расширить воронку продаж, потому что сотрудники, оптимизируя свою работу с документами, могут обслуживать большее число клиентов».

«Преимущества, которые предоставляет сервис, — это, безусловно, скорость и простота встраивания в любые устройства организации и гарантированный доступ к хранилищу документов, что позволяет существенно упростить время на их подписание и, как следствие, сэкономить время клиента, — сказал Василий Ефанов, директор по работе с ключевыми клиентами Globus IT. — Все, что нужно сделать, — подписать согласие на ЭДО, а всю остальную работу F.Doc сделает сам».