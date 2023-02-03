В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java

Российская компания «Беллсофт» объявляет, что по итогам 2022 г. число клиентов линейки продуктов Axiom JDK и Libercat выросло в пять раз. Наибольший рост отмечен в секторах финансовых услуг, государственных информационных систем (ГИС) и критических информационных инфраструктур (КИИ). Число партнеров российской среды разработки и исполнения Java увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Беллсофт».

Важнейшим событием года стал выход платформы Java Axiom JDK Certified, сертифицированной ФСТЭК России. Это значимый вклад команды разработчика в развитие ИТ-рынка и ускорение проектов импортозамещения в России.

В 2022 г. вышло шесть релизов среды исполнения Java Axiom JDK Pro и универсального компилятора Axiom Native Image Kit (NIK). Это номерные версии, обновления безопасности и критические патчи (CPU), которые выпускаются синхронно с Oracle Java SE. Инженеры компании реализуют концепцию жизненного цикла безопасной разработки продуктов, что позволяет поддерживать безопасность систем на их основе при создании и в течение всей эксплуатации. Дополнительно в Axiom JDK Pro включена функциональность для оптимизации разработки под облачную и микросервисную архитектуру и в ответ на требования российского рынка и регуляторов.

Так с выходом релиза Axiom JDK Pro 19 началось проектирование доверенного репозитория Java библиотек, наиболее востребованных отечественной ИТ-индустрией. Объем уже верифицированных исходных текстов составил 4 ГБ и прием заявок в шорт-лист продолжается. Эта функциональность позволяет повышать безопасность Java-приложений и избегать случайного вредоносного кода за счет использования доверенных библиотек. Кроме того, в Axiom JDK Pro 19 расширена совместимость с RISC-V, что подтверждает фокус на поддержку самых перспективных разработок в области процессорных архитектур.

«Мы благодарим клиентов, партнеров, коллег и сообщество за совместную работу в 2022 г. Его трендом стал переход к практическому импортозамещению ПО. Ведущие организации из секторов финансовых услуг, ГИС и КИИ мигрируют на российский стек базовых технологий c поддержкой отечественных инженеров для разработки и исполнения Java приложений в соответствии с требованиями регуляторов, – отметил Роман Карпов, lиректор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт». – Технологии Axiom JDK и Libercat являются ядром для создания полностью импортонезависимых систем, поскольку они связывают приложения и оборудование, а также повышают скорость разработки благодаря контейнеризации и другим современным методам. Все вместе мы заложили мощный фундамент для дальнейшего стремительного роста и укрепления цифрового суверенитета в этом году».

Выпуск продукта Axiom JDK Certified, сертифицированного ФСТЭК России по 4УД, стимулировал активный рост поставок Java платформы для задач аттестации проектируемых ГИС и создания сертифицированных ИС с повышенными требованиями к ИБ. Axiom JDK Certified может применяться на всех объектах критической инфраструктуры и в сложных комплексных системах, которые обрабатывают конфиденциальную информацию и персональные данные. Впервые в России проведена сертификация платформы Java благодаря выполнению инженерами Axiom JDK требований безопасности, утвержденных ФСТЭК.

«Возможность работы с командой уровня инженеров Axiom JDK – большая удача для нас. Испытательная лаборатория “Фобос-НТ” помогает развивать практики безопасной разработки (SDL) и проводит сертификационные испытания на соответствие требованиям ФСТЭК России. На собственном опыте мы знаем, что в России не так много компаний с опытом развития открытого ПО, сопоставимого по сложности и значимости с OpenJDK. Фундаментальная экспертиза во всех аспектах Java, наращиваемая в течение уже 25 лет, позволяет команде Axiom JDK с легкостью решать любые вопросы в ходе испытаний. Например, при необходимости доработки сборщиков мусора для реализации новых функций безопасности, ужесточения штатных настроек компиляции менеджера памяти в составе JVM или анализа предупреждений статических и динамических анализаторов в отношении выравнивания структур в памяти виртуальной машины, – сказал Дмитрий Пономарев, технический директор ООО НТЦ «Фобос-НТ». – Мы всячески приветствуем дальнейшее развитие линейки технологий Axiom JDK и Liberсat, а также замену зарубежных дистрибутивов и неподдерживаемых сборок OpenJDK в ГИС и КИИ на сертифицированную версию Axiom JDK Certified».

В 2022 г. число клиентов российской платформы Java выросло в пять раз и расширилась их география. Axiom JDK Pro выбирали ведущие организации финансового, нефтегазового, государственного и ИТ секторов. Драйверами спроса стали переход к практическому импортозамещению ПО, выпуск сертифицированного ФСТЭК продукта и уникальная технологическая экспертиза инженеров Axiom JDK, предоставляющих поддержку 24/7.

Партнерская экосистема Axiom JDK и Libercat расширилась более, чем в два раза в 2022 г. Уже 70 отечественных ИТ-компаний предлагают безопасный стек базовых технологий для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением импортозамещения. Среди анонсированных в 2022 г. – партнерские отношения с «Софтлайн», ЦФТ, НТЦ ИТ РОСА, «Газинформсервис», «ИТ-экспертиза», Navicon, «Юнидата». Учебный центр ФОРС (ГК ФОРС) объявил о старте обучения отечественным технологиям Java, вырос интерес со стороны ИБ-поставщиков. Расширение технологического партнерства обеспечивает совместимость Axiom JDK и Libercat с ведущими отечественными ОС, СУБД, приложениями и оборудованием. Это позволяет создавать сквозные программно-аппаратные решения для реализации задач цифрового суверенитета.

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Компания «Беллсофт» производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета и санкционной устойчивости. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации.

Продукты входят в реестр российского ПО и помогают эффективно решать задачи бизнеса и государства в серверном, облачном и IoT-применениях Java технологий.