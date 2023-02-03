«Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline

ГК Softline поможет «Норникелю» внедрить передовую систему Software Asset Management (SAM). Поставщик ИТ-решений и сервисов предложил использовать для построения системы комбинацию трех продуктов – iTMan Discovery, сервис «Подписка на каталог ПО», а также low-code платформу компании «Ланит омни» BPMSoft. Полученное сочетание программных компонентов наилучшим образом решает задачи клиента. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Норникель» — производитель палладия и рафинированного никеля, входит в число ведущих мировых производителей платины, меди и кобальта. Компания последовательно реализует программу повышения операционной эффективности, в том числе активно внедряя инновационные технологии. В частности, «Норникель» работает над оптимизацией процесса управления программными активами, а также организацией эффективного контроля над использованием ПО.

Технология SAM способна обеспечить существенную экономию средств, выделяемых на приобретение и использование ПО, уже в первый год применения. ИТ-решение позволяет максимально эффективно эксплуатировать программные продукты и является важнейшим инструментом повышения прозрачности бизнеса и контроля затрат на ИТ.

На первом этапе проекта «Норникель» совместно с экспертами ГК Softline внедрил решение западного вендора на нескольких производственных площадках. Это дало возможность получать актуальную и оперативную информацию по используемому ПО в онлайн-режиме. Система позволила сравнить использование лицензий с количеством и номенклатурой имеющихся лицензий, подтвердить лицензионное покрытие, определить количество необходимых лицензий с учетом прогноза потребления, выявить установленные, но не используемые программные продукты.

Несмотря на уход в 2022 г. иностранного вендора с российского рынка, реализация проекта продолжается. В рамках стратегии по импортозамещению проектная команда «Норникеля» провела большую работу по анализу доступных на российском рынке решений класса SAM. В результате была выбрана платформа BPMSoft, дополненная собственными продуктами ГК Softline – iTMan и сервисом «Подписка на каталог ПО» (библиотека ПО).

«После анализа доступных на рынке продуктов мы остановились на разработке собственного решения с использованием ПО Softline для дискаверинга – iTMan. Это решение собирает данные в режиме реального времени и нормализует их благодаря искусственному интеллекту. За счет интеграции iTMan с нашим сервисом “Подписка на каталог ПО” собранные данные об ИТ-активах идентифицируются, нормализуются и представляются пользователю в удобном и понятном виде. В библиотеку ПО входит наработанная нашей командой база знаний, аналогов которой нет на российском рынке. Она содержит обширный каталог программных продуктов с их классификацией по типам лицензирования, категориям применения и правилам лицензионного использования. И, наконец, платформа BPMSoft обеспечивает визуализацию, настройку и автоматизацию процесса управления программным обеспечением в компании. В результате наш заказчик получит уникальный продукт, который позволит производить верификацию и лицензионный аудит, а также эффективно управлять установленным ПО. В наших совместных планах – не только внедрение SAM-системы в филиалах заказчика, но и реализация перехода на новую систему в тех подразделениях компании, где сегодня используется решение от западного вендора», – сказал Андрей Андрейко, руководитель производства департамента бизнес-консалтинга в ГК Softline.

«По итогам этого проекта мы автоматизируем отдельные подпроцессы процесса управления лицензиями. Автоматизация подпроцессов позволит минимизировать временные ресурсы специалистов на ручной аудит ПО. Отчетность по аудиту лицензий в системе будет формироваться в режиме онлайн в различных аналитических разрезах и с возможностью формирования и рассылки отчетов по расписанию. Система позволит нам вести полноценный организационный учет ПО, оптимизировать управление программными активами, минимизировать лицензионные риски, планировать закупки ПО с учетом реального использования. Благодаря этому, мы в том числе сможем грамотно управлять лицензионной чистотой новой номенклатуры систем, появляющихся в период импортозамещения. Мы уверены, что соответствие компании лучшим практикам в управлении процессами в части программных активов позволит повысить прозрачность учета и контроля за лицензиями», – отметил Сергей Сидоров, руководитель направления проектов по системам управления бизнес-процессами «Норникеля».

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ГК Softline — Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся производителем палладия и высокосортного никеля, платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.