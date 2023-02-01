«Ланит» и ИМСАТ объявили о сотрудничестве

«Ланит» и российский разработчик ПО в сфере технической документации ИМСАТ подписали партнерское соглашение, в рамках которого будет продвигаться решение «Автограф». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Продукт представляет собой высокопроизводительный редактор технической документации, который решает задачи инженерной и деловой векторной графики. Уже более 15 лет специалисты ИМСАТ совершенствуют «Автограф». Он является графическим ядром САПР, на базе которого строится система технического документооборота. Решение входит в единый реестр отечественного ПО.

Редактор применим во всех сферах благодаря обширному набору библиотек элементов и шаблонов схем, который постоянно обновляется. Простой интерфейс продукта позволяет пользователям оперативно решать все графические задачи, а также настраивать свое рабочее пространство, исходя из индивидуальных предпочтений.

Специалисты «Ланит» обладают опытом внедрения подобных решений и всеми необходимыми компетенциями для их использования в крупных проектах. Программное обеспечение хорошо интегрируется с ИТ-системами большинства производителей.

Анна Липина, директор центра поставок и внедрения отечественного ПО «Ланит»: «На текущий момент это лучшее отечественное решение на рынке в сфере графических редакторов и редакторов диаграмм, которое используют крупнейшие компании страны. Наличие собственной команды разработки в партнерстве с ведущим интегратором позволяет организовать весь цикл работ от внедрения до технической поддержки и расширения “дорожной карты”».

Петр Василенко, руководитель департамента «Автограф», ИМСАТ: «Мы уверены, что сотрудничество с надежным партнером даст возможность не только выйти на новые рынки, но также благотворно повлияет на взаимовыгодное расширение бизнеса. У “Ланит” за плечами богатый опыт работы с клиентами разных масштабов, что позволит добиться поставленных целей».

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Группа компаний ИМСАТ – российский разработчик программного обеспечения, нормативных документов, аппаратно-программных комплексов в различных отраслях промышленности и транспорта. Производитель уже более 30 лет занимается вопросами автоматизации проектирования и экспертизы технической документации и системами технического электронного документооборота. Разработки актуальны как для коммерческих компаний, так и в госсекторе.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.