В новый год с новым релизом

В канун нового года компания ПРОЦЕССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ представляет новый релиз 4.5.0 платформы управления бизнес-процессами предприятия RunaWFE.

Программа преобразила свое «лицо». Появился новый пользовательский интерфейс, более современный и дружественный относительно клиента. Для упрощения перехода на новую версию, интерфейс был разделен на два варианта – административный интерфейс (старый) и пользовательский (новый).

Теперь интуитивно понятная аналитику система (широко распространенная нотация BPMN) и наглядная схема процессов / приложений для Заказчика и оснащена столь же понятным и простым в использовании интерфейсом. Привлечение программистов необходимо только для разработки сложных графических элементов и коннекторов.

Что еще нового в релизе 4.5.0 платформы управления бизнес-процессами предприятия RunaWFE?

В общей функциональности программы: добавлен элемент «Бизнес-правило»; элемент «Подпроцесс» разделён на два независимых элемента – внешний «Подпроцесс» и внутренний «Подпроцесс-композиция».

В RunaWFE Server:

добавлен графический элемент формы для выбора значения из таблицы слоя бизнес-объектов

возможность входа в систему без пароля (для более простого вхождения, по настройке)

в фильтре экземпляров процессов добавлена возможность фильтрации по значению роли

создание компонента формы для электронной подписи

кеш исполнителей – отказ от хранения временных групп

оптимизация загрузки переменных пользовательского типа

добавлен чат (отключён по умолчанию в настройках)

добавлена настройка «Показывать только основные группы исполнителей»

изменена страница просмотра логов

В Графическом дизайнере: добавлен поиск в редакторе по графу (по ID либо названию элемента).

Одна из главных задач разработчика платформы RunaWFE состоит в том, чтобы снизить сложность изменения, «подстройки под конкретные нужды» системы управления компании до уровня бизнес аналитика или даже продвинутого пользователя компании. Изменения, внесенные в новом релизе программы, позволяют сделать процесс управления бизнес-процессами компании еще более наглядным и легко адаптируемым под нужды конкретной задачи.

Платформа RunaWFE – простая в использовании, с небольшим порогом вхождения. Существуют локальная и облачная версии платформы. Для небольших компаний выпускаются бесплатные версии платформы. Имеется также OpenSource-версия.

Платформа позволяет сэкономить на расходах на управленческий и «офисный» персонал, за счет автоматизации простых рутинных процедур, а также упрощения взаимодействия сотрудников предприятия в рамках рабочего процесса.

Платформа RunaWFE дешевле аналогичных продуктов конкурентов, а также проще в настройке и эксплуатации. RunaWFE – зрелый продукт, проверенный в течение более 15 лет эксплуатации на самых разных предприятиях.

Платформа RunaWFE включена в Единый реестр российского программного обеспечения, запись в реестре №951 от 20.05.2016. Продукт может быть использован для замещения следующих иностранных систем: Bizagi, Pega BPM, Oracle BPM, Documentum xCP, Creatio (Террасофт), K2, IBM BPM, Unify NXJ, TIBCO BPM, Camunda, Activiti (Alfresco), Bonita Open Solution.

Более подробная информация о функциональных возможностях RunaWFE доступна на сайте ■ Токен: Pb3XmBtzsreaSSZwWXb6DLMZSMmoqXEHqZ54QiiРекламодатель: ПРОЦЕССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОООИНН/ОГРН: 7727179931/1157746491517Сайт: https://runawfe.ru/RunaWFE" rel="nofollow dofollow">https://runawfe.ru/RunaWFE#prod ■ Токен: Pb3XmBtzsreaSSZwWXb6DLMZSMmoqXEHqZ54QiiРекламодатель: ПРОЦЕССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОООИНН/ОГРН: 7727179931/1157746491517Сайт: https://runawfe.ru/RunaWFE