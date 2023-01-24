Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, объявила о включении продукта Nexign Diameter Routing Agent (DRA) в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

Nexign DRA обеспечивает маршрутизацию сообщений между элементами сети по протоколу Diameter в режиме реального времени, балансировку нагрузки, преобразование сообщений для удобства последующей обработки в сложной мультивендорной сети. Он помогает операторам снизить трудоемкость обслуживания и повысить безопасность сигнальной сети, а также реализовать сложные сценарии монетизации в сетях 3G, 4G, включая 5G NSA (Non-Standalone). Nexign DRA является полностью отечественной разработкой и единственным продуктом в реестре, реализующим функциональность 3GPP DRA, обязательного элемента сети LTE. Он может заменить зарубежные аналоги Oracle, Huawei и других производителей.

«Сети связи относятся к критической инфраструктуре, и развертывание сетей LTE на отечественном оборудовании является одной из главных задач в телеком-отрасли. Nexign DRA позволяет ускорить этот процесс, поскольку он функционально аналогичен популярным зарубежным решениям, установленным у операторов. Продукт давно запущен в коммерческую эксплуатацию в сетях крупнейших российских операторов и уже доказал свою эффективность для поддержания стабильной работы сети и максимального использования ее возможностей», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента в Nexign.

Nexign DRA управляет сигнальным трафиком в мобильных сетях и обеспечивает безопасность сигнальной сети. Он реализует функциональность Diameter Firewall в соответствии с GSMA FS.19 для защиты сети от потенциальных атак из внешних сетей, а также мошенничества в роуминге. Продукт гарантирует работу сложных сценариев, включая звонки через LTE (VoLTE), гибкое управление трафиком в роуминге и сложную тарификацию на основе качества обслуживания (QoS). Nexign DRA работает в сетях 3G, 4G, 5G NSA, помогает маршрутизировать запросы в зависимости от параметров и обеспечивает горизонтальное масштабирование для элементов ядра сети, таких как MME, HSS, OCS, PCRF, PCEF, IMS.