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X-Com оснастила компьютерами учебную аудиторию университета ИТМО

ГК X-Com оснастила компьютерами учебную аудиторию университета ИТМО – ведущего вуза России в области информационных и фотонных технологий.

Для запуска новых образовательных программ университету потребовалось оснастить ряд аудиторий компьютерами, отвечающими требованиям применяемого в учебном процессе программного обеспечения.

Подрядчик проекта был выбран на основании открытого конкурса, в котором приняли участие системные интеграторы, производители и поставщики компьютерной техники. Наряду с финансовой составляющей заявок оценивался опыт участников в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для предприятий образовательного сектора. Дополнительным преимуществом для кандидатов стало наличие положительной истории сотрудничества с заказчиком в области реализации интеграционных проектов. Победителем была признана группа компаний X-Com, предложившая наиболее финансово- и квалификационно-обоснованные условия поставки компьютеров и выполнения работ. X-Com выполнила для Университета ИТМО ряд проектов по развитию сетевой инфраструктуры и оснащению рабочих мест администрации учреждения.

Специалисты проектной команды X-Com проанализировали требования применяемого в учебном процессе программного обеспечения к аппаратной части ПК. На основании полученных данных были составлены детальные спецификации компьютеров для различных аудиторий и разработан технический проект их интеграции в инфраструктуру университета. Компания предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства, что позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соотношение цены/производительности, а с другой – наиболее полного их соответствия требованиям заказчика. Все компьютеры интегрированы в локальную сеть учреждения, действия студентов могут контролироваться с рабочего места преподавателя.

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